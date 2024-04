Goteras en la Jefatura de la Policía Local: "Denunciamos desde hace años la situación de precariedad grave"

Los trabajadores de la Jefatura de la Policía Local iniciaron su jornada laboral este lunes con las dependencias llenas de agua, ordenadores mojados y archivadores afectados. Las lluvias de este fin de semana provocaron filtraciones que afectaron al techo de una de las plantas del edificio de Miller Bajo. La Unión Sindical de la Policía y Bomberos reclama una reforma integral de las instalaciones que ponga punto y final a las constantes goteras que sufren cuando la época de lluvias llega.

"Venimos denunciando desde hace años que la Jefatura de la Policía Local y también los parques de bomberos están en una situación de precariedad grave", apunta el secretario general del sindicato, Víctor García.

Obra de impermeabilización

Desde el Ayuntamiento capitalino aseguran que se están realizando unas obras desde el pasado 15 de abril para mejorar la cubierta de ese edificio. "Hoy, precisamente, han comenzado los trabajos de impermeabilización que ya estaban previstos y recogidos en la obra", expresan.

García destaca la necesidad de invertir en una reforma integral y no solo "parchear" los problemas estructurales que tiene el edificio. El policía echa la vista atrás y no recuerda "ninguna obra importante en los últimos ocho años", solo reparaciones menores. El Consistorio les ha trasladado que el área de Patrimonio cuenta con un proyecto financiado por el Cabildo para mejorar las instalaciones, sin embargo, no han visto progresos en este aspecto. "Esto queda todo en un brindis al sol y en buenas intenciones y así seguimos ya los últimos tres años", denuncia el secretario.

Un charco en la Jefatura de la Policía Local tras las lluvias de este fin de semana. / LP/DLP

La lluvia del fin de semana no fue ni la más prolongada ni la más intensa, y a pesar de ello, el agua dejó un gran charco en el suelo. Aunque no hubo que lamentar destrozos importantes en materiales, García recuerda otras ocasiones cuando la lluvia destrozó documentación importante. Por ejemplo, hace alrededor de diez años el sótano se anegó y documentos históricos que no fueron digitalizados se perdieron para siempre.

