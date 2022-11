La regata ARC parte hacia el Caribe en medio de la expectación de Las Palmas de Gran Canaria

El sol brillaba este domingo en Las Palmas de Gran Canaria, y el azul del mar invitaba a sentarse frente a la bahía y disfrutar de un espectáculo que ya es tradición en los noviembres capitalinos. La primera salida de la regata internacional Atlantic Rally for Cruisers (ARC), la versión Plus, llamó a numerosas personas hacia la Avenida Marítima para ver a los cerca de un centenar de veleros partir rumbo al Caribe -con escala previa en Cabo Verde-. Para algunas fue jornada de estreno. Fue el caso de Josué, Jessica y Paola, de Marzagán, que se enteraron del evento y no dudaron en pasar un domingo diferente despidiendo a estos aventureros oceánicos.

Poco a poco, desde media mañana, fueron desfilando por el muelle deportivo los 91 participantes de muy diversas nacionalidades para posicionarse en la bahía sur, a la altura del barranco de Guiniguada, de cara a la salida. De manera puntual, y divididos en dos tandas a las 12.45 y a las 13.00 horas, se dio el pistoletazo de salida a la regata. Desde tierra firme, muchos curiosos pertrechados con prismáticos, observaban cómo las tripulaciones iban desplegando sus velámenes. El show acababa de comenzar.

Los barcos de la ARC Plus se despidieron de Las Palmas de Gran Canaria con vientos moderados. Unas condiciones perfectas, según la organización de la regata, para la primera parte de su viaje, que les llevará al puerto de Mindelo, en Cabo Verde. La cita volvió a generar un gran interés por parte de ciudadanía y visitantes que no se quisieron perder esta única postal náutica.

Entre ellos estaban Josué y Jessica, con su hija Paola, quienes este año se animaron, por primera vez, a acudir a la salida de la etapa. "Decidimos pasar un domingo diferente y venir a ver el ambiente y la verdad es que nos ha entusiasmado", explica el padre, quien asegura que repetirán en otras ocasiones. Y es que, tal y como apunta la madre, "se respira buen rollo" entre todas las personas que se encontraban en el muelle deportivo viendo este acontecimiento.

La nueva pasarela en la bocana de la Marina, principal novedad de esta edición para los curiosos

La familia tiene su propio barco, algo más pequeño que los veleros participantes en esta cita transoceánica, y por ello les interesa el mundo náutico. "Quizás en el futuro, si cambiamos de trabajo y logramos ahorrar algo de dinero, nos animemos a tomar parte", bromea Josué.

La nueva pasarela

Asiduos a la cita son Ana García y su amigo Javier, quienes, a pesar de llegar algo más tarde, no quisieron dejar marchar a los regatistas sin sus palabras de apoyo. Javier, cámara en mano, se apresta rápidamente a sacar instantáneas del momento, mientras su colega destaca el "tremendo ambientazo" que se vive. "Es muy bonito ver a tanta gente animando a los veleros y sus tripulaciones", comenta para luego reconocer que siente "un poco de envidia" de no poder embarcarse con ellos en la aventura: "Siempre digo que si alguien para y me dice de ir, no me lo pensaría dos veces".

En esta edición de la ARC hay una novedad para todas estas personas que se acercan a despedir con palabras de apoyo a las tripulaciones: la flamante pasarela que instaló durante el último año la Autoridad Portuaria en la zona de tetrápodos y rocas que hay en la bocana de la Marina de Las Palmas. Y es que muchas personas se apostaban en esta zona pese a su peligrosidad, algo que se ha subsanado. "Estamos descubriendo la pasarela este domingo y la verdad que ha sido un avance para que la gente pueda estar más tranquila y a gusto, aunque para la salida grande de dentro de dos semanas se va a quedar corto", destaca Ana García.

"Nos sorprende la amabilidad de la gente local con todos los participantes", destacan Salom y Boira

A la salida de la ARC Plus también han acudido participantes de la regata principal, que saldrá de la capital el próximo domingo, 20 de noviembre. Es el caso de Ramiro Salom y Blanca Boira, dos españoles afincados en Reino Unido desde hace más de 30 años y que, tras casi un lustro de preparación, por fin tomarán la salida de esta travesía transoceánica. "Para nosotros es un reto, lo hacemos para disfrutar del mar", señalan mientras saludan con la mano a los veleros que van saliendo hacia la bahía capitalina.

En su opinión, "el ambiente es fenomenal, de camaradería", algo que se ve en cada uno de los pantalanes del muelle deportivo. Pero igualmente han sido "formidables" la organización de la regata y el soporte que han tenido también desde fuera, con la gente de la isla volcada en ofrecerles todo lo que necesiten. "No deja de formar parte de un clásico de la ciudad, pero nos sorprende la amabilidad que ha tenido la gente local en todo momento", concluyen.