La travesía a nado entre la playa de La Laja y el muelle pesquero del barrio de San Cristóbal, la San Cristóbal Open Water Las Palmas de Gran Canaria edición Navidad, se celebrará el 24 de diciembre. Los participantes, un máximo de 250 deportistas, deberán completar los 1.800 metros de distancia en mar abierto que separan estos dos puntos del litoral sur de la capital.

El evento está organizado por la concejalía de Ciudad de Mar, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y la empresa Top Time Eventos y cuenta con la colaboración de la Cofradía de Pescadores y la pescadería de San Cristóbal. Una singular postal navideña que anticipa la Nochebuena con deporte, música al aire libre y la gastronomía que siempre ofrecen los restaurantes de este singular barrio pesquero.

Reencuentro con la prueba

La Travesía a Nado se recupera como prueba competitiva y con el aliciente de disfrutar del litoral de la ciudad nadando en una fecha muy simbólica, antesala a la Nochebuena y al día de Navidad. “Será una perfecta tarjeta de felicitación navideña de la ciudad. No es solo una actividad deportiva, sino que va más allá, queremos dinamizar el barrio con algo muy nuestro como es el mar y con una actividad muy ligada a todos nosotros: nadar. Queremos que entre todos hagamos de ese evento una fiesta”, apuntó el concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez

La prueba está abierta a nadadores, mujeres y hombres, entre los 16 y los 65 años. La salida estará fijada a las 11.00 horas en la arena de la playa de La Laja a la altura de la Torre del Viento y la meta, en el muelle pesquero de San Cristóbal.

Los trofeos representan a la Torre de San Pedro, el popular Castillo de San Cristóbal, hechos de forma artesanal con pequeñas piedras, cantos rodados, que forman parte del paisaje costero del barrio.

La jornada terminará con diferentes actividades de animación para los deportistas y para el público que quiera compartir un día que combinará el deporte con las tradiciones pesqueras de este icónico barrio de la capital grancanaria. La banda The Papas and The Mojo pondrán el hilo musical a este evento en el propio muelle pesquero.

Todos los participantes que finalicen la travesía recibirán medalla finisher; habrá trofeo para los tres primeros clasificados en la clasificación general masculina y femenina; así como medalla para los tres primeros clasificados en cada una de las categorías masculina y femenina; y también recibirá medalla el o la participante más joven y el o la participante de mayor edad.