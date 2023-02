El candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria y portavoz nacionalista en el Ayuntamiento, Francis Candil, lamenta que el Carnaval de este año “venga marcado por la improvisación de celebrar los mogollones en la Plaza de la Música, a escasos días de que dé comienzo la fiesta, y por la no celebración del Carnaval de Día”. El edil aclara que Augusto Hidalgo e Inmaculada Medina no han protegido la fiesta más importante de la ciudad y una de las más antiguas de España, con cinco siglos de antigüedad, y aboga por recuperar el Carnaval para la gente y devolverlo a la calle.

“El Carnaval es nuestra seña de identidad y tanto Hidalgo como Medina nos lo han ido robando paulatinamente a todos los grancanarios en sus ocho años de mal gobierno municipal”, apuntó y añadió: “Parece que al alcalde y a la concejala de Carnaval se les ha olvidado que estamos hablando de la fiesta con mayor impacto social y económico de Gran Canaria y de Canarias que da de comer a muchas familias en esta ciudad”.

El nacionalista recordó además que es Fiesta de Interés Turístico Nacional desde el 2017 y afirmó: “Todos estos son motivos más que suficientes para defender nuestro Carnaval con uñas y dientes, protegerlo y blindarlo. Las Palmas de Gran Canaria es ciudad de Carnaval y el Carnaval es de la calle y de sus gentes”, apuntó Candil, y apostilló: “Lo que necesita esta ciudad es un modelo, un proyecto y una estrategia carnavalera que garantice la celebración de la fiesta en todo su esplendor y sin entrar en conflicto con los intereses de vecinos, empresarios, grupos del Carnaval y demás sociedad civil”.

Asimismo, afirmó que “por primera vez en los últimos ocho años, Las Palmas de Gran Canaria ve peligrar su Carnaval. No habrá Carnaval de Día y han puesto un parche de última hora para la celebración de los mogollones”. Reprochó al PSOE que a escasos días de que dé comienzo la fiesta, la solución sea la improvisación, y subrayó: “Es incomprensible que durante estos últimos dos mandatos en los que ellos nos gobiernan no hayan tenido la valentía de proteger el Carnaval”.

Con todo, el candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria propone elaborar un 'Plan del Carnaval' que incluya, primordialmente, una mesa del Carnaval para llegar a acuerdos con vecinos y colectivos, de tal manera que los eventos se desarrollen sin incidentes entre las partes. Además, advierte de que el plan debe recoger la revisión de la Ordenanza Municipal del Ruido, para que en caso de que fuera necesario exista la posibilidad de suspender de manera provisional los objetivos de calidad acústica en aras de la celebración de estos eventos.

Entorno del Puerto y el Muelle Deportivo

Apunta también la necesidad de buscar un nuevo emplazamiento para el Carnaval donde no se moleste a los vecinos, “y desde Coalición Canaria apostamos por el entorno del Puerto y el Muelle Deportivo, una ubicación en la que se puede crear una gran zona de ocio que respete el disfrute de los amantes de la fiesta y el descanso de los vecinos”.

Francis Candil valoró: “Hay que escuchar a los vecinos, hay que estar dispuestos al diálogo y hay que sentarse con ellos. El éxito de una excelente celebración del Carnaval está en la comprensión, por parte del Ayuntamiento y de ciudadanía, de lo que supone esta fiesta para Las Palmas de Gran Canaria. Ambas partes deben dar su brazo a torcer para que nuestras tradiciones y nuestra cultura persevere en el tiempo, mantenga su esencia”.

Por su parte, la candidata de Coalición Canaria a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria y diputada en el Congreso, María Fernández, advirtió: “El alcalde y la responsable del área han dejado huérfanos a los canariones de su Carnaval, que ahora vuelan a la isla vecina a disfrutar de la fiesta de la gente, del pueblo y de la calle, mientras que Gran Canaria se queda con un carnaval al albur de los vaivenes de las malas políticas”.

Asimismo, la nacionalista propuso la creación de una Ley del Carnaval que proteja y blinde la fiesta. “No se entiende a Las Palmas de Gran Canaria sin su Carnaval. Este forma parte de nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra idiosincrasia y nuestra forma de ser, de sentir y de vivir”, dijo, y apuntó: “La improvisación nunca es buena consejera, y es lo que acaba de pasar en este Carnaval. Los socialistas que gobiernan Las Palmas de Gran Canaria lo han dejado todo para última hora, no han sabido llegar a un acuerdo con los vecinos y la ciudad se les ha echado encima. Así que han tenido que buscar una solución in extremis, y ha sido el Parque de la Música. Gestionar no es jugar, gestionar es planificar”.