"El buen funcionamiento del Arsenal depende de las empresas portuarias"

El Mando Naval de Canarias y la Comandancia Naval de Las Palmas reciben este año uno de los galardones de los Premios Puerto. El comandante naval de Las Palmas, el capitán de navío Ángel Gamboa Pérez-Pardo, explica en esta entrevista la relación estrecha de ambas instituciones con La Luz y las empresas portuarias, necesarias para el buen funcionamiento de las unidades navales.

¿Qué significa este premio para ustedes?

Es una sorpresa, una alegría, una satisfacción y un orgullo. Sé que habló también en nombre del almirante [José Lago Ochoa] porque el premio es para el Mando Naval de Canarias y la Comandancia de Las Palmas. Con el galardón se reconoce nuestra labor pero también un legado de casi 160 años pese a las diferentes visicitudes y problemas que ha tenido la sociedad canaria y la Armada dentro de esa sociedad. Hemos ido caminando casi juntos.

¿Qué relación exacta tienen con el Puerto de Las Palmas?

Tenemos una relación estrecha porque ambos arrancamos hace más de cien años. El Puerto comenzó a despegar a partir 1883 y casi al mismo tiempo nace la necesidad de crear una comandancia (1865) y un Mando Naval (1898), que fueran en paralelo a su crecimiento y desarrollo, aunque en este último caso se tardó casi veinte años. A medida que iba creciendo la importancia de La Luz, la Armada se iba dando cuenta de la necesidad de que hubiera una comandancia de Marina que terminó llamándose Mando Naval de Canarias. La Comandancia de Las Palmas tuvo primero categoría de tercera pero dos años después de erigirse se dieron cuenta de que tenía que ser de segunda pero, al arrancar el Puerto, ya se catalogó de primera. Y el resultado de todo eso fue la creación del Arsenal, en el antiguo muelle de fruteros (1940) al concretarse la necesidad de que la Armada necesitaba aquí unidades de forma permanente para acometer sus misiones.

Si el Puerto no hubiera tenido tanta importancia histórica ¿la Armada hubiera estado tan presente en la Isla?

Es una pregunta que no me atrevo a contestar; lo que sí sé es lo que ha sido. Nuestros mayores fueron lo suficientemente visionarios como para ver que para poder cumplir con las misiones que requería un archipiélago como Canarias, con el volumen comercial de peso que tenía, necesitaban tener una estructura con suficiente entidad. Y por eso se creó la Comandancia y el Mando Naval.

No solo realizan una labor defensiva de los intereses nacionales

La Armada tiene también una labor institucional, de presencia del Estado en las Islas.

¿La relación con el Puerto siempre ha sido fluida? La Luz siempre ha necesitado espacio y el Arsenal está ahí en medio.

(Ríe). Hasta dónde yo sé, sí. Nosotros no hemos sido ningún impedimento, el Puerto ha necesitado espacio y lo ha conseguido. Nuestro afán siempre ha sido de colaboración en la medida de lo posible, no debemos ser bajo ningún concepto un impedimento. Nuestras misiones siempre deben ser compatibles y coherentes con el desarrollo de los interés comerciales del Puerto, no nos olvidemos que la Armada forma parte de la sociedad canaria y el Puerto, y todo lo que es bueno para uno es bueno para el otro, y viceversa.

El Arsenal se retranqueará para mejorar el paseo marítimo pero ¿saldrán de ahí alguna vez?

Es una pregunta que ni puedo ni le voy a contestar. No lo sé y está además fuera de mis competencias y de las del Mando Naval. Si las autoridades superiores deciden que sea así, será. La Armada lo que está haciendo ahora es cumplir con la misión que se le da y, en ese espíritu de colaboración que le mencioné antes, figura lo del retranqueo. La Armada siempre está favoreciendo la mejora de la ciudad y de la sociedad.

Ustedes rastrean el mar, conocen los puertos cercanos ¿Qué tipo de apoyo prestan en este sentido al Puerto y a sus empresas?

No se puede explicar bien sin entender cuál es nuestro cometido. El primero el de la vigilancia marítima de las aguas del Archipiélago, tenemos responsabilidades sobre posibles actividades ilegales en el mar, incidentes. Nos involucramos en el control del tráfico marítimo, no solo en esta Comandancia sino en las del resto de las islas, que deben informar de las salidas y entradas en puerto y mercancía sospechosa. Lo que, en general, se llama: Acción de Estado en la Mar. No tenemos responsabilidad absoluta sobre algunas de las materias que he comentado porque para ello existen otros organismos estatales como la Policía Marítima, Salvamento Marítimo, pero colaboramos siempre en la medida de lo posible y siempre que se requiere nuestra presencia. Y lo hemos hecho en múltiples ocasiones. Desde ayudar a embarcaciones que están en peligro en el mar a tener que prestar el Arsenal para el desembarco de droga apresada en un barco en alta mar.

¿Qué relación tienen con las empresas portuarias?

El buen funcionamiento y el mantenimiento del Arsenal, que es el pilar de sostenimiento de las unidades que hay aquí, depende del apoyo y del soporte de la industria y empresa local. No me atrevo a decirle números pero seguro que son miles los puestos de trabajo derivados para que este Arsenal y sus unidades funcionen. Y, por supuesto, miles de euros de nuestro presupuesto.

Su existencia ha beneficiado pues a la industria local

La Armada tiene aquí cuatro Buques de Acción Marítima y diversas unidades de Infantería que necesitan mantenimiento y reparación, aparte del avituallamiento sin salen a la mar. Además, la Armada tiene otro tipo de unidades como telecomunicaciones. Sin la industria local no sería posible su funcionamiento, todo saldría más caro si tenemos que tirar de la Península para ello. La Armada es un cliente muy importante para muchas de las empresas y negocios portuarios, somos un colectivo de unas mil personas.