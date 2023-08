Las bacterias fecales no ahuyentan a los bañistas de Las Alcaravaneras

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cerró este martes la playa de Las Alcaravaneras por un pico de bacterias fecales, la restricción se mantendrá, en principio, hasta el jueves. Salud Pública detectó unos valores superiores a los permitidos de enterococos en la bahía capitalina. El Consistorio espera poder levantar la restricción en breve, ya que la muestra de agua recogida apunta a una «contaminación de corta duración».

La Dirección de Salud Pública de Gran Canaria tomó nuevas muestras en la mañana de ayer cuyos resultados se conocerán el próximo jueves. Hasta entonces se mantendrá el aviso a los usuarios de esta playa de abstenerse del baño.

El Ayuntamiento ha encargado a Emalsa la revisión de la red de alcantarillado de la zona por si ha tenido lugar «algún escape puntual». Fuentes de la empresa mixta de aguas explican que desde que tuvieron conocimiento de los resultados desfavorables emprendieron un trabajo de revisión de la red «con robots si fuera necesario para detectar el origen del vertido, y en todo caso, descartar que sea de la red municipal».

A pesar de que la bandera roja ondeó, y unas vallas en las entradas advertieron a los usuarios de la prohibición al baño, algunos bañistas seguían disfrutando del mar. Uno de los socorristas de la playa explicó que desde que conocieron la noticia sacaron a las personas que estaban en el agua. «Pero no somos policías solo podemos advertir, nunca obligar a la gente», explica. «Ha venido mucha gente a preguntar y muchos también se han ido porque han visto el cartel, antes había más gente», señala.

Disfrutar del día de playa

A Abraham, Sergio y Adam no les importó la restricción al baño, al señalar que, por el momento, no les había pasado nada. «Si te tienes que morir, te mueres al agua», reflejaron. «Vamos a disfrutar del día de playa como si no pasara nada», añadieron. Mientras jugaban a fútbol opinaron que el problema radica en el cercado de la playa entre los barcos y el muelle. «Si me veo algo en la piel voy al médico», comentó uno de ellos. La introducción de la bacteria en el organismo al tragar agua o a través de heridas puede causar infección urinaria, así como dolencias estomacales.

José Manuel Rodríguez contemplaba el mar desde la arena sin entrar en contacto con el agua. El usuario habitual de la playa, afirmó que respeta la bandera roja siempre, sin embargo, consideró que es una exageración prohibir el baño por la contaminación. «Aguas fecales ha habido toda la vida y antes no nos poníamos malos», hizo memoria. Rodríguez, que fue a disfrutar del día de playa con su hermano, explicó que había pensado en marcharse al conocer la noticia, pero por el momento disfrutaban de la charla y el buen tiempo. «Me da pena la playa porque antes estaba a mar abierto y desde que la cerraron con el puerto han sido todo polémicas», destacó.

Aunque la contaminación en esta zona de la bahía capitalina no es permanente como en El Confital, sí ha habido otros picos de contaminación fecal en Las Alcaravaneras. Por ejmplo, en 2017 también fue cerrada al baño, aunque esa ocasión por la bacteria Escherichia coli - E. coli.

El resultado de la muestra de agua recogida por Salud Pública indica una contaminación con un índice de 330 UFC (unidades formadoras de colonias) por 100 mililitros, de enterococos intestinales, un valor por encima de la recomendación establecida en 200 UFC por 100 mililitros.

Ciudad de Mar recordó que el Ayuntamiento realiza analíticas periódicas semanales en todas las playas de la ciudad. El último en la playa de Las Alcaravaneras fue el pasado miércoles 23 de agosto con resultados óptimos para el baño y el uso de la playa. Se trata de análisis que complementan a los que realiza el Gobierno de Canarias.