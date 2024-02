Menú, precio, lugar: todo lo que tienes que saber de la llegada de Pollos Muñoz a Las Palmas de Gran Canaria

No hay dos sin tres. Tercera aventura del célebre chef Dabiz Muñoz en Gran Canaria. Tras una primera visita donde conoció y se encandiló de productos de la tierra como el Queso de Flor de Guía, instalar su 'Food Truck' en plena Mesa y López, el considerado en varias ocasiones el mejor cocinero del mundo vuelve a este céntrico lugar de Las Palmas de Gran Canaria donde descubrirá a los vecinos y turistas su última aventura gastronómica: los Pollos Muñoz.

Y para ello volverá a elegir el corazón de Mesa y López, frente a El Corte Inglés para instalar sus fogones este lunes, 26 de febrero donde estará hasta abril, momento en el que se mudarán a Santa Cruz de Tenerife.

El horario, según han informado desde sus redes sociales, serán de lunes a sábado desde las 13.00 horas hasta las 23.00. Por otro lado los domingos la apertura será a la misma hora y la única diferencia es que cerrarán una hora antes: a las 22.00 horas.

Carta de Pollos Muñoz / Pollos Muñoz

Menú y precios

Chicken waffle – Contramuslo de pollo de corral macerado en salmuera duranta 48 horas y frito extra crujiente (receta secreta), queso cheddar, spicy mayo, yuzu con kétchup de tomates cherry, bacon crujiente y pepinillo. Precio total: 17,50 euros.

Chicken burger – Contramuslo de pollo de corral macerado en salmuera durante 48 horas y frito extra crujiente. Con su receta secreta, lleva queso gouda, salsa buffalo mediterránea de chipotle y pimentón de La Vera con tártasa japonesa y rúcula. Precio total: 16,50 euros.

Alitas dos cocciones – Alitas de pollo de corral con salsa agridulce de lemon gradd, emulsión de trufa y sésamo. Precio total: 12 euros.

Papas rellija, más lima tajín – Estas papas incluye una salsa a elegir entre chilialioli con limón, barbacoa cantonesa al sarmiento más especias, mango con ají amarillo y mantequilla tostada. Precio total: 5,50 euros.

Tarta de queso de la Pedroche - Nueva versión de la tarta de queso con pimienta de Sichuán. Precio total: 11 euros.

Bizcocho fluido – Chocolate negro belga 70% con crema de galletas remojadas en leche, caramelo, chantilly de vainilla y yuzú. Precio total: 11 euros.

Tres veces nombrado mejor cocinero del mundo

El español Dabiz Muñoz se levantó el pasado mes de noviembre con el premio de ‘El Mejor Cocinero del Mundo’ dentro de la gala The Best Chef Awards que se celebró de sábado a lunes en la ciudad de Mérida, capital del estado mexicano de Yucatán, su primera sede fuera de Europa. Muñoz, un cocinero de altos vuelos, partía como favorito y ahora ha marcado el concurso al ganar en 2021, 2022, y 2023. Además, entre los 10 primeros se apuntaron cuatro españoles, entre ellos Albert Adrià, de Enigma (Barcelona), segundo.

Dabiz Muñoz comenzó a incursionar en el mundo de las foodtrucks en 2020 / LP / DLP

"Gracias a leyendas de la cocina de España por enseñarme, gracias a todos los cocineros de ese lugar tan increíble, donde me han pasado cosas maravillosas", dijo Muñoz tras recibir el premio. Ante más de 200 cocineros de Japón, China, Corea, Estados Unidos y decenas de países de Latinoamérica, Muñoz alabó la cocina española, "sin duda me he criado en uno de los países más increíbles de la gastronomía mundial".

El premio lo recibió de manos de dos cocineras tradicionales mayas y del director creativo del concurso, Cristian Gadau, quien dijo que "la cultura maya es rica en tradiciones gastronómicas". "Organizamos el evento por primera vez en esta región de México por la cocina ancestral", contó a Efe antes de la ceremonia organizada en el Centro Internacional de Congresos de Mérida.