500 banderas palestinas en la playa de Las Alcaraveras para pedir la paz

Más de 200 alumnos y alumnas de diferentes cursos de la Educación Secundaria de los institutos Feria del Atlántico, Pérez Galdós, La Minilla, Villa de Firgas y Lila, de Jinámar; y profesorado de los cinco centros se concentraron ayer en la playa de Las Alcaravaneras para celebrar un acto para pedir el fin del conflicto en Palestina.

Los estudiantes clavaron en la arena 500 banderas palestinas «en memoria de profesores, estudiantes, poetas, artistas y científicos, asesinados por Israel», como recogía uno de los manifiestos a los que se dio lectura. El alumnado explicaba en su alocución «estamos aquí porque no podemos mirar a otro lado. No queremos vivir como si esto no pasara. No queremos hacernos insensibles... No tenemos en nuestras manos poder solucionar, ni siquiera podemos pararlo, pero sí nos podemos pronunciar y decir basta ya».

Momento de la performance del artista Pedro Déniz durante el acto de apoyo al pueblo palestino. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Ciudadanos anónimos también se sumaron a la protesta que protagonizaron los estudiantes.

El artista multidisciplinar Pedro Déniz puso el broche al acto con la performance 'Bandera Blanca', con la que extendió una bobina de tela blanca de 100 metros, además de amortajarse. «El fragmento de esta bandera es una mortaja y la gente debería comprender que todo el espacio que ocupa esta tela es una fosa común. Es como una doble lectura en la que la dimensión de este conflicto no se está percibiendo realmente», explicó Déniz.

(Habrá ampliación)

Suscríbete para seguir leyendo