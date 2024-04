Jimena Delgado: «Esperamos que no haya que liquidar la Sociedad de Promoción, sería muy grave»

El PP ha solicitado un pleno extraordinario para el próximo miércoles. Centrado en la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria. ¿A qué se debe la petición?

Me gustaría poner en antecedentes. ¿Qué es la Sociedad de Promoción? Se trata de una empresa pública, 100% del Ayuntamiento, que se dedica a lo que es la gestión de toda la cultura en esta ciudad; con lo cual tiene un papel muy importante dinamizador. Tiene además 76 trabajadores y maneja unos 20 millones de euros de presupuesto. Hasta ahora su Consejo de Administración había estado acotado a consejeros de los grupos de gobierno. En esta legislatura, es una sociedad que en el pasado se ha caracterizado por una gran opacidad, se logró que el Partido Popular entrase a formar parte con un consejero. El pasado 27 de marzo se celebró un Consejo para aprobar las cuentas de 2023. Los resultados que salen son alarmantes en todos los sentidos. Estamos hablando de unas pérdidas de 3,5 millones de euros. Y algo muy sangrante, la deuda a proveedores, que en 2022, ya era de unos 4,5 millones de euros, ahora se engrosa y estamos hablando de 7,3 millones de euros. Viendo estos resultados nos abstenemos.

¿Por qué?

No se dan explicaciones en ningún momento. Además, se da razón de una decisión que es apartar durante dos meses con empleo y sueldo al que había sido gerente. Se inicia un análisis, que pensábamos que era para contratar una auditoría externa, pero luego se han desdicho y nos dicen que no, que será revisar las auditorías de los últimos cinco años, cosa que nos sorprende muchísimo. Con una auditoría externa puedes ser imparcial. Lo que más nos ha sorprendido es esta última decisión, puesto que todas esas auditorías de los últimos cinco años han salido más o menos limpias, con salvedades. Si eso es así, ¿cómo puede ser que el motivo que se plantea para hacer esta nueva revisión y para tomar la decisión de alejar al gerente es precisamente lo que se plantea sobre la mesa, que es que hay muchas facturas que no estaban contabilizadas? Creíamos que ellos eran los que iban a iniciar una comisión de investigación. En vista de que eso no se decidió, pues nos hemos adelantado y hemos pedido este Pleno extraordinario.

Palacete Rodríguez Quegles, sede de la Sociedad de Promoción. / JOSE CARLOS GUERRA

¿Qué es lo que buscan?

Solicitamos dos cuestiones. Una, que efectivamente se cree una comisión de investigación para esclarecer qué es lo que ha ocurrido con la Sociedad de Promoción. Y llegamos a pedir apartar a las dos personas que han estado ocupando cargos políticos, porque lo que no se puede aquí es buscar una cabeza de turco. Por eso solicitamos que a Inmaculada Medina y a Adrián Santana se les apartase mientras dura esa investigación, cosa que se ha quitado del punto del orden del día.

«Con Darias se han hecho 16 contratos menores al día en la Sociedad de Promoción»

¿Cuáles son las principales anomalías que han visto?

Hemos detectado un abuso del contrato menor y algo que es más grave, el posible fraccionamiento de los contratos menores. La Ley de contratos del sector público aplica una directiva que obliga a que los contratos menores sean el procedimiento que menos se utilice al ser una contratación directa. En 2022, el 82% de todas las contrataciones se hicieron por contratos menores o negociados sin publicidad, más de 8,4 millones. Si nos centramos en el 23, se hicieron 3.468 contratos menores. Desde que llegó Carolina Darias, han sido más de 1.600 en seis meses. La alcaldesa nombró a Inmaculada Medina presidenta el 18 de julio y al día siguiente la Sociedad firma 69 contratos menores. El 29 de diciembre de 2023 se firmaron 264 contratos menores por casi 900.000 euros. Haciendo un cálculo, la media está en 16,05 contratos menores al día desde que Carolina Darías es alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. La Ley lo considera una excepcionalidad y aquí es lo habitual. La ley prohíbe que el contrato menor se utilice para fraccionar servicios u obra. En este caso, hay servicios tan básicos como es la electricidad, la telefonía o la seguridad en los que vemos un posible fraccionamiento.

¿También han detectado negociados sin publicidad?

El negociado sin publicidad también tiene límites; y sí, hemos visto un uso excesivo. La contratación de las carpas que se usaron para celebrar el Carnaval se contrataron así por 199.000 euros. Se invitó a tres empresas y cuando uno investiga, llega a la conclusión de que dos de ellas comparten administrador único y la tercera comparte domicilio social con las otras. Todo esto lo estamos analizando con nuestros servicios jurídicos, será una de las cosas que plantearemos en el Pleno.

¿Qué alcance creen que puede tener esta situación?

Económico lo desconocemos. Estamos convencidos de que nos van a aprobar esta petición y será esa comisión de investigación la que permita tomar las decisiones. Si Carolina Darias no destapa esta manta puede suponer una mancha en su carrera política. Previo al pleno vamos a presentar un escrito donde vamos a desgranar toda esta información. También el Partido Popular ha presentado la solicitud para que la Audiencia de Cuentas de Canarias analice las cuentas desde el punto de vista contable porque es el órgano máximo autorizado para hacerlo.

¿Qué hubieran hecho ustedes en caso de haber conseguido la alcaldía hace las elecciones del año pasado?

En un caso como este que estamos hablando de dinero público, donde están saliendo a la luz una serie de supuestas irregularidades, lo que se hay que hacer es llegar al fondo. Si nosotros hubiésemos gobernado, en este momento imagino que estaríamos igual, habríamos convocado la comisión de investigación.

Jimena Delgado, durante la entrevista. / José Pérez Curbelo

¿Han recibido quejas de artistas o productoras?

Muchísimas. Desde que hemos abierto este melón, por distintos medios anónimos, no tan anónimos, redes sociales. Tenemos la sensación que el sector cultural de esta ciudad tenía ganas de que una vez por todas se aclarasen las cosas y que se hagan las cosas bien. Lo que esperamos que es no haya que liquidar la empresa, eso sería muy grave.

Inmaculada Medina ha justificado en parte estos gastos en los cambios que ha tenido el Carnaval. Pero, ¿Ustedes entienden que esto va más allá, no?

Por eso era importante explicar qué es la Sociedad de Promoción, por mucho que el grueso sea el Carnaval. La contratación del sonido cuando se celebran conciertos por la ciudad, ahí también vemos contratos menores uno tras otro. El modus operandi es de la Sociedad de Promoción y de los políticos responsables. La gestión de la empresa no se ha hecho con el rigor que requiere.

Los cambios de ubicación en el Carnaval este año estuvieron motivados por las obras de la Metroguagua. ¿Cómo ven la gestión de este proyecto de transformación de la ciudad?

Es el único proyecto transformador que ha tenido esta ciudad desde que los socialistas están gobernando. Era el de Augusto Hidalgo y ahora el de Carolina Darias, porque lo ha heredado y porque el suyo, que es el Guiniguada, de momento bien poco ha hecho.

Realmente iniciaron ustedes los trámites, con Cardona.

Por eso creemos en el 100% si se hubiese gestionado bien, si se hubiesen cumplido los plazos que eran cuatro años, si se hubiese ajustado al coste que eran 100 millones y de momento vamos por 185. Nadie nos da información. Da la sensación que a Carolina Darias no le interesa. No aparece nunca cuando hay problemas tan gordos como las manifestaciones en La Isleta. Hemos pedido que se hagan auditorías. Ni siquiera ellos mismos saben cuánto ni cuándo. Nadie nos responde. Por eso insistimos que hace falta crear un órgano interno único. Por ejemplo, en La Isleta. Cuando tras un mes de manifestaciones a los vecinos se les recibe en el Ayuntamiento, resulta que Urbanismo dice que la calle Dr. José Guerra, pues que no, que solo va a tener un sentido. Pero, por otro lado, Movilidad, les da otra información y dice que sí puede haber dos. No hay una unidad de gestión. Hemos llegado a anunciar 2030 para arrancar y nadie nos ha contradicho al respecto.

La liquidación de las cuentas de 2023 es alarmante, las inversiones se quedan en el 37%»

La alcaldesa, el concejal de Movilidad y también el de Urbanismo han hablado de ponerla en marcha sin tener toda la obra terminada.

La Metroguagua solamente tiene sentido si une Hoya de la Plata con Manuel Becerra. Ponerla en marcha en Pío XII, bueno, para que la gente se vaya concienciando y vea que esto existe puede servir para que no se le tenga fobia, que está pasando. Por ejemplo, las cocheras, ahora mismo no se sabe dónde van a ir. Hace unos meses nos dijeron que en Jinámar y ahora que no, que ahí va al potrero. Hemos dicho que sería interesante pedir ayuda a los expertos y crear una mesa externa donde entren el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, para que enderecen esta situación.

Las disputas con los vecinos también han provocado problemas al Carnaval. Una situación que se ha dado en otros puntos de la ciudad. ¿Qué proponen para mejorar la convivencia entre todas las partes?

Una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria está claro que tiene que ser viva, siempre lo ha sido, cosmopolita. Pero a la vez, está claro que el respeto al descanso de los vecinos es prioritario. ¿Qué es lo que ha fallado en todos estos años y por lo que vemos no ha mejorado Carolina desde que ha llegado? El consenso. Hay que crear una mesa, el sector del ocio lo está demandando. Inmaculada Medina se va a llevar la medalla en acabar judicializando ya varias zonas de la ciudad. Al no haber consensuado la fiesta con los vecinos de La Isleta están teniendo que ir a los juzgados y eso es lo que hay que evitar.

¿Propondrán esa mesa?

Efectivamente, hay que crear esas mesas de consenso. Además de algo importantísimo, lo que no se puede es aprobar unas normas y después no cumplirlas. Al emprendedor alfombra roja, pero al que cumple. Lo que no puede ser es que no haya supervisión de las ordenanzas, que es lo que está ocurriendo. Si a un autónomo no se le vigila y en vez de poner 20 mesas, que es lo que tiene autorizado, pone 35 o las deja hasta las cinco de la mañana, lógicamente los vecinos se quejan.

Jimena Delgado, en otro momento de la entrevista. / José Pérez Curbelo

Este año el Ayuntamiento aprobó los presupuestos prácticamente en tiempo y forma. ¿Qué espera de ellos?

Con un mes de retraso; eso sí, muchísimo mejor de lo que ocurría con Augusto Hidalgo. Nosotros enmendamos la totalidad de los presupuestos. En primer lugar, con la cantidad ingente de ingresos que tienen ahora mismo las administraciones creíamos que era el momento de acometer algún tipo de rebaja fiscal. Más teniendo en cuenta que van a venir nuevas tasas que van a aplicar, como la de basuras. En segundo lugar, porque no venían a solucionar los problemas más importantes. Por ejemplo, la limpieza. La gran asignatura pendiente. Partidas como esta incluso disminuía un poco y lo justifican porque hasta la segunda parte del año no tendrán los contratos. Aspiramos a que no sigamos viendo de forma continua modificaciones presupuestarias. Segundo, que se ejecute. Acabamos de conocer la liquidación de 2023 y nos encontramos datos alarmantes. Alrededor de un 70% del presupuesto es lo máximo que se consigue ejecutar. No quiero aquí tampoco irme al pasado, pero con el PP hemos tenido ratios del 90%. Con las inversiones, el dato es del 37%. Con esta liquidación volvemos a ver más 300 millones en los bancos, menos que con Augusto Hidalgo, pero seguimos teniendo mucho.

Lo que no puede ser es que no haya supervisión de las ordenanzas, como está ocurriendo»

El problema de la vivienda es uno de los temas que más están de actualidad. ¿Es la capital una ciudad tensionada?

Vamos a empezar a explicar las cosas bien. Efectivamente, la vivienda es uno de los mayores problemas que tiene este país. Vivienda pública no se ha construido, en los ocho años de Augusto Hidalgo ni una sola vivienda nueva para nuevos demandantes. Esto es un tema de oferta y demanda. Declarar la ciudad o algunas zonas como tensionadas no es la solución. De hecho, el Fondo Monetario Internacional le acaba de dar un toque esta semana pasada a Pedro Sánchez advirtiéndolo. El problema no se soluciona con este tipo de decisiones. Hay que hacer más vivienda pública, pero también flexibilizar el mercado. Se ha hecho en otras ciudades, por ejemplo, que se puedan utilizar bajos u oficinas.

También recientemente ha salido la ley de regulación del alquiler vacacional. ¿Se puede implantar lo que plantea esta normativa?

El alquiler vacacional hay que regularlo, de hecho eso lo quiere todo el mundo. Lo que está intentando el Gobierno canario es hacerlo con el consenso de todos.

Pedro Quevedo ha dicho que si no hay más inspectores va a ser bastante difícil aplicar una normativa.

Claro, es lo que le ha pasado a ellos en el Ayuntamiento, para la ordenanza que hicieron nunca pusieron supervisores. Es lo mismo que hablábamos con el ocio y el descanso. Si quieres que funcionen las normas no solo hay que hacerlas, hay que controlar que están cumpliendo la ley. En esta ciudad vemos varios ejemplos.

Uno de los barrios que más complicaciones está teniendo es Guanarteme, con una renovación urbanística sujeta al Plan General de 2012. Ustedes, por ejemplo, han llevado a Comisión de Pleno el alcantarillado. ¿Cómo se puede compaginar ese crecimiento?

Lo que aquí ha fallado es que cuando una ciudad crece lo que tiene que hacer es asegurarse previamente de tener aspectos como pueden ser el alcantarillado o la movilidad. En este caso concreto de Guanarteme no se ha hecho absolutamente nada. Se ha dejado que la ciudad crezca y por eso nos encontramos ahora, ya tarde, con estos problemas. Tendrá que ser prioridad. Hemos pasado ocho años de gestión nefasta y cuando va a cumplirse un año de mandato lo que no vemos es ninguna mejoría. En el día a día, sigo viendo la ciudad sucia, con problemas de seguridad y de movilidad.

¿No ve nada positivo en este casi primer año?

Donde sí se están produciendo cambios, que sin duda son importantes, que es en el corazón del Ayuntamiento, de momento lo único que vemos es un exceso de nombramientos de directores generales, ya van por 13. Lo que necesita el Consistorio es más personal. ¿Qué ocurre con las 45 plazas de Policía Local? Estamos de acuerdo que hace falta mejorar el Ayuntamiento por dentro, pero no lo vemos.

Suscríbete para seguir leyendo