Pedro Quevedo resalta la necesidad de hacer cumplir la futura ley de alquiler vacacional

"Hay un reconocimiento y hay que actuar, la declaración de zonas tensionadas nos permite decir cuál es la capacidad de carga de viviendas vacacionales y cuáles son las condiciones", señala el concejal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, tras un análisis previo del anteproyecto de ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas presentado por el Gobierno de Canarias el miércoles. No obstante, el edil de Nueva Canarias matiza que "si no pones recursos para combatir esto, ese es un problema". La consejera autonómica de Turismo, Jéssica de León, reconoció esta semana que solo hay 35 inspectores de la Comunidad para toda Canarias.

Quevedo, quien anteriormente se había manifestado a favor de la regulación que planteaba el Gobierno de Canarias, aclara, eso sí que, "la letra me gusta pero en la música los tiempos son muy largos". Aunque habrá que esperar, indica, a la versión definitiva del texto y a la manera de aplicarlo. Los propietarios de Viviendas Vacacionales en vigor tienen un plazo de cinco años, prorrogable otros cinco, para adaptarse a la nueva legislación. A finales del año pasado había registradas en Las Palmas de Gran Canaria más de 3.800 alquileres turísticos en el Registro General Turístico de Canarias.

"No vale cualquier tipo de vivienda"

"Nosotros tenemos nuestra normativa ya hecha, ¿y quién vigila eso?", resalta. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya incluye la Vivienda Vacacional en el Plan General de Ordenación (PGO), de tal manera que ha clasificado esta actividad como turística, lo que conlleva, por ejemplo, que tenga que haber una entrada diferenciada a los residentes de un edificio. Unas condiciones que en la práctica no aplican la mayoría de alquileres turísticos. "La declaración de la renta funciona y no hay agentes vigilando, hay que llegar a lo mismo", matiza.

Quevedo, en este sentido, es contundente, "es necesario que esto sea con criterio, no vale cualquier tipo de vivienda y en cualquier sitio, tiene que haber una capacidad de carga, no se puede mezclar lo residencial con lo vacacional. No es razonable que haya edificio para alquiler vacacional y sea un hotel disfrazado sin recursos humanos". La Vivienda Vacacional en Las Palmas de Gran Canaria se concentra principalmente en la zona Puerto Canteras y en menor medida en Vegueta. Además, pone en valor que a partir de ahora sea necesario "una autorización previa municipal" para registrar nuevos alquileres turísticos.

La puerta de una vivienda vacacional registrada en Vegueta. / Juan Carlos Castro

Manifestación 20A

Con respecto a la manifiestación que se celebrará en cinco islas de manera simultánea el próximo 20 de abril, Quevedo resalta que "cuando el éxito turístico provoca un daño, entonces ese tema hay que revisarlo. Eso tiene varias vertientes, política de vivienda y alquiler vacacional". Y subraya, "no hay un problema de turismofobia" en la capital y resalta que están preparando un estudio sociológico en donde "quedará esto claro", eso sí, "no quiere decir que no haya que intervenir, hay que empezar a actuar desde los sueldos y eso no lo hacemos las administraciones, las condiciones de la vida de la gente, la formación, hasta la disponibilidad de la vivienda".

El primer teniente de alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria advierte: "las cifras de turistas en las que estamos ya son un problema y nos preocupan. Estamos por la calidad y no por la cantidad. 16 millones de visitantes en Canarias nos van a servir para degradar aún más los servicios públicos y el territorio". El también edil de Ciudad de Mar resalta que en 2000, "teniamos una convergencia con España de renta per cápita del 97% y ahora que vienen 16 millones estamos en el 82%, en vez de enriquecernos nos hemos empobrecido".

