Suerte sin inteligencia

Lo que no se atreve a decir la Inteligencia artificia (IA) es si la única región española donde nunca ha tocado el Gordo, hoy se inundará de felicidad: Melilla es la única que sigue en blanco. Hace once años todo se complicó un poco más cuando la numeración creció hasta el 99.999.

Andalucía, con 135 premios Gordo desde 1812, es la más afortunada justo por delante de la Comunidad de Madrid [103] y Cataluña [87]. La Comunidad Valenciana, con 77 primeros premios y Castilla y León, que tiene 60, se colocan por delante de Canarias, que sumó 56. Detrás de las Islas Afortunadas se posicionan Galicia [41], País Vasco [38], Región de Murcia [30], Aragón [26], Castilla - La Mancha [26] y Asturias [21]. Melilla, pues, aspira a romper hoy el gafe en el arranque oficial de la Navidad.

La cita de 2023 trae como gran novedad principal la emisión del mayor número de décimos; el dinero que está en juego asciende a 2.590 millones en euros. La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) ha puesto en circulación 185 millones de décimos [185 series de 100.000 números cada una de ellas]. Eso significa que entre diciembre de 2020 [172 millones] y este viernes [185] el aumento es de 13 millones de décimos.

Lo que no cambia es la cuantía económica que se puede llevar el propietario de un décimo del Gordo de Navidad [400.000 euros], del segundo [125.000 euros] y del tercero [50.000 euros]. Los que tengan un billete del quinto premio se van a llevar 20.000 euros y los que salgan agraciados con el sexto un pellizco de seis mil euros... La última esperanza para muchos es tener un décimo de los 1794 números que conforman la pedrea [100 euros].

Pero como las alegrías siempre vienen acompañadas por algún susto, no olvide que Hacienda se queda con el 20% de los premios que superen los 40.000 euros. Hablando de cifras mareantes, el año pasado la Selae recaudó 3.180.097.520 euros, un 5% más de la caja que hizo en 2021.

Las ganancias de 2022 ratificaron el crecimiento de 2021 después del descenso que se dio durante las navidades marcadas por el año de la pandemia. Si todo va como esperan los que mejor conocen las claves de este sorteo, en 2023 llegará el tercer año consecutivo en números positivos.

Anoche aún se podían comprar décimos [hasta las 21.00 horas] en alguna de las 4.000 administraciones de lotería o en los diez mil establecimientos mixtos y a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado [hasta las 22.00 horas]. Luego, sonó la frase el que no se ha escondido tiempo ha tenido...

A esa hora, las puertas del recinto en el que se va a celebrar el sorteo, el Teatro Real de Madrid, estarán cerradas a cal y canto con tres llaves [cada una de ellas en poder de una persona distinta] y perfectamente precintadas. Las bolas aún no estaban en los bombos tras ser revisadas con detalle en la jornada de ayer. Ahí acaba un proceso que comienza en pleno verano con las primeras ventas: se calcula que el 2% de los décimos que hoy van a estar en circulación [3,6 millones de billetes] se despachan en el periodo de vacaciones en Madrid, Barcelona y Valencia o en zonas más próximas a la playa como el Levante, la costa de Andalucía y dos regiones que tienen un rol decisivo en el mapa turístico nacional: Baleares y Canarias.

240

minutos de sorteo

Es el tiempo que se tarda en llenar las diez tablas [cada una con diez alambres] con las bolas fabricadas con madera de árbol de boj: su tamaño es de 18,8 milímetros y pesan tres gramos.

185

millones de décimos

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) ha emitido este año 185 millones de décimos, cinco millones más que en 2022: 185 serie de 100.000 números cada una.

56

veces tocó el Gordo en las Islas

Andalucía, con 135 alegrías plenas, es la comunidad que más veces recibió el Gordo de Navidad. Canarias, con 56, está en la sexta posición, junto por detrás de Castilla y León (60).

20

cuesta cada décimo

Es el premio de cada décimo -fuera de los establecimientos oficiales se vende a 23 euros- con el formato tradicional o con las tonalidades azules de las máquinas dispensadoras.



Cada canario se gasta 45,74 euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad. La inversión está muy lejos de los 113,53 que destinó cada habitante de Castilla y León, los riojanos [108,4 euros] o Asturias (107,37 euros]. Somos los 16 de las 19 candidaturas, por delante de los residentes en Baleares [41,66 euros] o las ciudades autónomas de Ceuta (17,37 euros] o Melilla [16,52 euros].

«Sólo llevo uno, un tres», señala Joanna a la salida de un establecimiento en Canarias en la que trata de pescar la última alegría del año. «Al final me han liado», precisa en relación al «contagio que hay en las calles de cara al sorteo... Yo no creo mucho en estas cosas, pero si no juego al menos un décimo no puedo soñar con esa posibilidad», resume antes de dar un beso al billete e introducirlo en una cartera de color beige.

Pablo, un jubilado de Cepsa, está en el polo opuesto al de Joanna. Sólo le falta un cinco para completar todas las terminaciones y tradicionalmente lo suele comprar el 21 de diciembre. «No tengo el 2», confiesa. «Es el que me falta para cerrar el círculo», cuenta un jugador que prefiere seguir siendo fiel al método tradicional. «Compro el formato de toda la vida; me gusta más que el de las máquinas».

El 5, terminación más repetida

A pesar de que los madrileños son los séptimos que más invierten por habitante [81,44 euros], la Comunidad de Madrid es la que más gasta en la compra de décimos de Navidad [549,7 millones de euros] muy por delante de Andalucía [501,6 millones] y Cataluña [432,4 millones]. En esta clasificación el Archipiélago figura en la decimosegunda plaza [99,6 millones de euros], en una zona mucho más ambiciosa que comunidades como Extremadura, Cantabria, Baleares, Navarra, La Riosa o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Teniendo en cuenta que el 5 es la terminación del Gordo de Navidad más repetida de la historia no hay que ser un lince para pensar que la Inteligencia Artificial ha encontrado una rendida por la que colar una bola de cristal que apuesta decididamente por el 03695. Ese es, a juicio del ChatGPT, el número que en la jornada de hoy hará millonarios a un montón de personas.

Por si acaso, como segunda opción, la IA señala al 02965. Eso sí, en el caso de que no tenga estos dos números no tire sus décimos porque la capacidad de acierto de la punta de lanza de las nuevas tecnologías es remota. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Con mucho atrevimiento y, sobre todo, elaborando un análisis estadístico de los 210 sorteos celebrados. Al parecer, estos visionarios se fían de los números que salen con más frecuencia en cada posición de la cifra [unidad, decena, centésimas y miles] para gritar a los cuatro vientos sus claras preferencias por el 03695. Teniendo en cuenta que las posibilidades de ganar son de una entre 100.00 [0,001%], el riesgo es más que evidente.