Emiliano Martínez, el portero de Argentina, fue el encargado de comparecer ante los medios en la previa de la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia. El meta fue el elegido por superstición. Habló ants de ganar la Copa América del 2021, la Finalissima frente a Italia y repitió en Doha. Una superstición que se mantiene y el meta confía en el mismo resultado con Leo Messi como líder.

'Dibu" recordó como "Brasil era favorito en la Copa América, ahora pueden decir que es Francia, nuestra ventaja es que tenemos al mejor jugador del mundo. Jugar con cuatro o cinco atrás no cambia mucho, porque el medio que baja tiene buen pie. Tenemos al mejor y con buen trabajo defensivo tenemos muchas opciones".

Profundizando sobre el crack, Martínez añadió que "veo a Messi feilz, como se está viendo en la cancha. Vi a un gran Leo en la Copa América, de lo mejor en mi vida y en este Mundial ha dado un paso más adelante. Está mucho mejor física y futbolísticamente, y era difícil superarlo. Tenerlo con ganas y alegría nos da mucha energía al resto".

El portero del Aston Villa calificó de "locura" cómo está viviendo su país esta Copa del Mundo después de "arrancar perdiendo con Arabia, fue un jarro de agua fría para todos. Mejoramos partido a partido. Contra México era una final, contra Polonia queríamos ser primeros, con Australia sufrimos, contra Holanda llegamos a los penales... pero ya dijimos al país que lo daríamos todo para ganar y estamos a un paso".

La emoción presidió su discurso y recalcó que "sentimos cerca a la afición, en cada cancha nos sentimos locales, sentimos el calor de la gente. Es la gran ventaja que nos ayudó a superar el mal partido contra Arabia",

En cuanto a Mbappe, 'Dibu' puntualizó que "Francia no es solo un jugador, los cuatro de arriba son muy peligrosos, con recursos, con defensores a nivel mundial y un gran arquero. Sabemos lo buenos que son, pero trataremos de hacerles daño con nuestro juego".

Orígenes humildes

En el aspecto personal, Martínez se acordó de sus orígenes: "Es difícil no pensar en lo que te costó llegar, sería una mentira no decirlo. Soy un luchador, desde los 12 años que me fui a Independiente, a los 17 me fui al Arsenal, hasta los 27 no me conocían en Argentina. Me subí al tren para ayudar a mi familia. Tener a todo el pueblo argentino detrás del arco me ayuda mucho".

'Dibu' se definicó como "un soñador" y un hincha acérrimo de Argentina: "En la final del 2018 estaba comiendo asado con mis amigos, lloré por perder con penales ante Alemania, por perder en la fase de grupos ante Suecia en 2002. Me pongo en la piel del hincha porque soy uno más que ellos. El Argentino es muy pasional, ama a su país más que nada".

De su talante apuntó que "soy un tipo muy normal, no me subo cuando me va bien ni me hundo cuando me va mal. Tengo a los míos y a mi familia que me ponen en mi lugar. Soy cariñoso con los chicos, si hay 50 que quieren firmar, paso una hora con ellos. Hago caridad con los nenes. Vengo de Mar de Plata, no nací en la cuna de oro y siento la necesidad de algunos chicos".

En la forma de afrontar la partido aconsejó "tener la cabeza fría, no levantar uno por el aire. Debemos jugar con el control del partido, vigilar las contras de ellos, que son muy rápidos, te llegan en menos de diez segundos. Pensar que solo es un partido de fútbol. Es lo más difícil, pero es lo que hay que hacer".