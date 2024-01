El ketchup es la más conocida de las salsas y su principal ingrediente es el tomate. Se utiliza para aliñar una gran variedad de alimentos como las papas, el pollo, el arroz, los huevos, las hamburguesas, las salchichas...

Aunque se piensa que el ketchup es una salsa que procede de Estados Unidos, uno de los países del mundo que más consumen comida rápida, en realidad, ese aliño tiene su origen en Asia.

El origen del ketchup proviene del ketsiap chino, una salsa que acompañaba el pescado y la carne, pero que no incluía tomate entre sus ingredientes, detalla el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los ingleses lo importaron del archipiélago malayo en el siglo XVIII, pero el ketchup moderno fue ideado por el norteamericano Henry J. Heinz, quien en 1876 añadió el tomate en dicha salsa. Por tanto. Henry J Heinz aunque no fue el inventor del ketchup, y tampoco el primero en envasarlo comercialmente, sí fue el primero que añadió a la mezcla la salsa de tomate.

El ketchup se elabora con tomate y sal y se añade: azúcar, vinagre y mezclas de especias y hortalizas.

Por qué el ketchup no es saludable

En España, la salsa de tomate frito ha sido hasta la fecha el equivalente americano del ketchup. Sin embargo entre estas dos salsas hay algunas diferencias. El tomate frito contiene aceite y el ketchup no. En el ketchup el azúcar es un ingrediente más (22,9%), mientras que en el tomate frito es un corrector de la acidez, con una presencia del 1,4%.

El ketchup tiene más sal que el tomate frito. Este aporta más vitamina C y folatos y el ketchup más potasio, calcio y magnesio. El tomate frito tiene más grasa, al usar aceite. El ketchup tiene menos agua y grasa, pero más hidratos de carbono, por el azúcar añadido.

Hay que destacar que el ketchup aporta un 36% más de calorías que el tomate frito y el contenido en tomate es ligeramente superior en el ketchup, por ser un producto más concentrado.

Los expertos recomiendan que se sustituya el ketchup por la salsa de tomate natural al ser mucho más sana.

Qué es el 'fitchup'

La nutricionista Cristina Fernández, Petite, conocida como Petit Fit, asegura que “lo mejor es no consumir este tipo de salsas y buscar una alternativa como puede ser elaborar nuestra salsa de tomate casera. Para ello podemos utilizar tomates naturales triturados y tomates concentrado para potenciar el sabor”.

Cristina se define como “una madrileña enamorada de la vida saludable y adicta a la crema de cacahuete”, quien hace varios años comenzó un nuevo estilo de vida, “basado en la alimentación saludable y el deporte. Desde entonces, no solo he visto un increíble cambio físico, sino también psicológico, ahora me siento más positiva, con más energía y disfruto más de todo lo que me rodea. Lo que empezó siendo una obligación, un “tengo que” o “debo de”, ahora forma parte de mí, es algo que me inspira, me despeja, me relaja y me aporta energía suficiente para afrontar los días”.

Recuerda que entonces su alimentación “se basaba principalmente en el consumo de productos ultra-procesados (bollería, fritos, helados, refrescos, etc.) repletos de azúcares simples, harinas refinadas y grasas hidrogenadas que lo único que hacían era empeorar mi salud física y mi estado de ánimo. Lo que terminó convirtiéndose en un círculo vicioso bastante perjudicial para mí. He de decir que, debido a mi genética, nunca he tenido problemas de sobrepeso, más bien todo lo contrario, me alimentaba fatal y externamente no se apreciaba, lo que puede suponer un peligro aún mayor al pasar visualmente desapercibido”.

Entre los alimentos saludables que adoptó está el 'fitchup', una receta parecida al ketchup, pero con mucha menos azúcar y que describe en su libro 'El saludable sabor de lo prohibido: Las recetas saladas más sanas y brutales'. Entre sus propuestas puedes encontrar también “pizzas y pastas de escándalo, burgers de infarto, tequeños y croquetas sin frituras, snacks sorprendentes, salsas saludables e infinidad de recetas más”.

Receta para elaborar 'fitchup'

Ingredientes

250 g de tomate natural triturado

50 g de tomate concentrado

20 ml de vinagre de manzana

1/2 cucharada de clavo molido

1/2 cucharadita de pimentón dulce

Pimienta negra molida, una pizca

Un poco de sal

Stevia al gusto para conseguir dulzor

Elaboración