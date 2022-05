Sálvame no para de acumular bajas en su panel de colaboradores.

A la aparatosa caída de Belén Esteban que se saldó con la rotura de su tibia y peroné que la mantendrá alejada del programa durante, al menos, ocho semanas, se le sumó la rotura de mano de Lydia Lozano tras un descuido en su casa.

Pero, lo que nadie podía imaginar es que, en uno de los días grandes del programa estrella de Telecinco durante la celebración de la Sálvame Fashion Week, otra colaboradora fuese a tener un accidente que la envió directamente al hospital debido a la gravedad de la situación.

Chelo García Cortés ha sufrido una terrible caída a los pocos minutos de comenzar este programa especial dedicado a la moda española que automáticamente hizo que el servicio médico de Mediaset España tuviera que atenderla con urgencia ya que todo hacía presagiar que la colaboradora se había hecho más daño del que se podían imaginar.

Mareada y preocupada

Tras su imprevista caída, Chelo tuvo que sentarse debido al dolor que le provocó el suceso.

Mientas las cámaras grababan todo lo que pasaba con la periodista en el backstage se pudo escuchar como García-Cortés decía "no sé dónde me duele, pero me tenéis que llevar a algún sitio. He resbalado en la pasarela. Ya he dicho que esta pasarela resbalaba", decía dolorida y mareada la comunicadora.

Finalmente, tras la valoración médica que tuvo en el programa, el sanitario determinó que lo más probable era que hubiese una rotura y que había que enviarla al hospital para realizarle una placa.

Al término de la noche, Jorge Javier Vázquez anunció que Chelo tuvo una rotura del radio y que ya estaba siendo atendida en el hospital.