"Hola, soy Aurah Ruiz y les presento la mejor boda del 2022. Una boda que ha sido esperada por muchos y les invito a que me acompañen durante estos cinco capítulos donde les voy a mostrar todo. ¡Salud!".

Radiante y desde la azotea de uno de los hoteles más majestuosos de Las Palmas de Gran Canaria, Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez anuncian el estreno de su reality show La Boda de Aurah Y Jesé para MTMAD, la plataforma audiovisual de Mediaset España.

El futbolista y la modelo mostrarán a sus seguidores todos los preparativos de su boda en cinco capítulos en los que, como explican desde la mencionada plataforma, "la pareja hará partícipe a la audiencia de cada importante decisión que han tomado antes de convertirse en marido y mujer".

Tanto Ruiz como Rodríguez están ultimando todos los detalles de una ceremonia que se celebrará en Gran Canaria y que contará con infinidad de rostros conocidos como Makoke, íntima amiga de la pareja.

La elección del traje de la novia, la organización del evento, la selección de la comida de la que disfrutarán los comensales y los secretos mejor guardados de la pareja serán desvelados en este docu-reality que se estrenará el próximo 9 de junio y que se prolongará hasta que la pareja se de el esperadísimo "sí, quiero".

Además, en el avance de los primeros minutos de este breve documental Aurah desvela cómo quiere que sea su vestido de novia y el deportista de la Unión Deportiva Las Palmas confiesa cómo le gustaría encontrarse a su futura mujer cuando la vea en el altar.

"No me voy a conformar"

En el vídeo que adelanta cómo va a enfocarse este reality, la grancanaria adelanta que su vestido de novia será "blanco, con una cola muy muy larga y súper especial, romántico. No me voy a conformar con el primero que me pongan. Quiero ponérmelo y decir "es este", comparte la 'influencer'.

Por su parte, Jesé Rodríguez asegura que el día de la boda espera ver a la madre de uno de sus hijos "como una princesa".