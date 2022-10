"Si estoy mucho tiempo y hago algo, que me perdonen".

Estas palabras que dio hace unos meses Omar Sánchez parecían una premonición de lo que, pasadas unas semanas, iba a ocurrir en la vida del grancanario.

Desde que se anunciase la entrada en Pesadilla en el Paraíso (PEEP) del ex marido de Anabel Pantoja, todas las miradas estaban puestas en cómo iba a enfocar el joven grancanario su concurso. Sánchez, que entró soltero al reality, hizo muy buenas migas con la influencer andaluza Marina Ruiz y han comenzado una incipiente relación que ha culminado en el que ya es el primer 'edredoning' del programa.

Si bien es cierto que durante el transcurso del programa, tanto el de Pozo Izquierdo como la andaluza han pasado por diferentes altibajos que pusieron en jaque la relación en más de una ocasión, en las últimas entregas se pudo ver cómo los jóvenes afianzaban cada vez más su relación.

Una relación que ya se ha asentado después de que Ruiz y Sánchez dieran rienda suelta a la pasión bajo las sábanas de Pesadilla en el Paraíso.

Pero, ¿en qué punto se encuentra ahora la relación entre ambos?

Del "me encantas" al "te voy a esperar"

Los tortolitos de PEEP, una vez finalizaron su tórrido encuentro, comenzaron a profesarse infinidad de palabras bonitas en las que la más destacada fue cuando Omar le confesó a Marina que le encantaba y que, gracias a ella, ha vuelto a confiar en el amor. "Pensaba que los problemas que tenía fuera eran importantes y, al final me he dado cuenta de que no. Quiero seguir disfrutando de esta experiencia, quiero luchar y no me quiero cortar por nadie. Quiero ser feliz yo", confesaba el joven.

Sin embargo, parece que este amor se ha visto interrumpido por la expulsión de Ruiz del concurso y ha sido en el plató del debate presentado por Carlos Sobera, cuando Marina ha revelado que sus sentimientos por Omar son reales y que va a esperarle fuera del concurso. "Le espero fuera, le he dicho que si veo cosas que no me gustan lo hablaré con él cuando salga. No voy a ir a ningún 'Deluxe' a meter mierda ni cosas de esas, yo le voy a esperar".