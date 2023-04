Cuando está a punto de terminar el reality show de televisión La Isla de las Tentaciones 6, de Telecinco, el programa y todo lo que sucede a su alrededor no deja de dar sorpresas esta semana. Este mismo martes salía a la luz una supuesta relación entre Alba Carrillo, colaboradora del programa, y Alejandro, uno de los participantes de esta edición, pese a que a ella se la ha visto tontear durante los debates de la última edición del reality con Mario González, de La Isla de las Tentaciones 5. Y precisamente este miércoles se ha sabido que la pareja con la que Mario fue al programa, Laura Casabela, tiene un nuevo amor y que, además, está embarazada. Laura Casabela y su nueva pareja han compartido en Instagram la buena nueva y su felicidad.

Mientas tanteo, la sexta edición del reality show de parejas que se enfrentan a la tentación y que presenta Sandra Barneda se encuentra en su recta final. Esta semana se sabe si las cuatro parejas que quedan en la isla de las cinco que iniciaron la aventura se marcharán juntas, por separado o con un nuevo amor. La incógnita en torno a la pareja alicantina formada por Elena Adsuara y David, alias 'Barbie y Ken', está despejada. Definitivamente se rompió. Él se marchó con un nuevo amor, la tentadora que le puso a cien y con la que tuvo sexo sin parar durante semanas mientras su novia lloraba sin cesar. Elena, por su parte, se fue sola, aunque parece que habría encontrado el amor junto al futbolista grancanario Yeremi Pino, que actualmente milita en el Villarreal.

Última hoguera

A falta de la última hoguera, la pareja de Alejandro Pérez y Laura Boado es evidente que está rota. En un avance, los seguidores del programa han podido ver cómo ella llega a la cita de rojo, despampanante, y él apenas la mira y casi ni le habla. Laura pierde los nervios ante la actitud de Alejandro y los dos terminan llorando.

Desde esa escena, que aún está por ver completa, hasta hoy han pasado varios meses. Entre tanto, Laura podría haber encontrado un nuevo amor, que no se sabe si es Saúl, el tentador que hizo que se repensara su relación con Alejandro, otra persona o tal vez haya vuelto con Alejandro. Al menos en la isla, ante las cámaras, no hay evidencia de que esta Laura pudiera quedarse embarazada, pues su relación con Saúl no pasó de morreos y abrazos.

Con todo, mucho más que su novio Alejandro, que no tuvo acercamiento con ninguna chica ni disfrutó de la cita final de 24 horas con su tentadora favorita. De hecho, no llegó a darse ni un pico, al menos que captaran las cámaras. Por ello, los seguidores y seguidoras del programa en redes sociales destacan que ha sido uno de los hombres más recatados y respetuosos con su pareja que ha habido en el programa, tal vez comparable con Alejandro Nieto, pareja de la canaria Tania Medina, de La Isla de las Tentaciones 4.

A Alejandro Pérez, por su parte, se le ha relacionado en los últimos días con Alba Carrillo. La colaboradora del programa que ha pasado unos días de asueto en Gran Canaria ha desmentido en sus redes sociales, alegando que está iniciando una relación con otra persona. Admite que fue a comer con él e incluso llega a insinuar que el propio Alejandro habría avisado de que habían salido juntos para crear confusión. Todo muy ambiguo, en cualquier caso.

Las otras parejas

Hasta ahora, que se sepa, ninguna pareja se ha quedado embarazada durante el programa, aunque algunos y algunas lo hayan intentado. Si hubiera que apostar por una novia participante que se hubiera podido quedar embarazada durante la última edición del programa, probablemente los seguidores del reality señalarían a Naomi, pareja de Adrián, y que ha sido la única novia de esta edición que ha tenido relaciones sexuales con su tentador, el italiano Napoli.

Las otras dos novias -Lydia y Marina- han mantenido las distancias con los tentadores. Marina, que ha cosechado un gran éxito, con dos tentadores loquitos por ella, ha jugado mucho al tonteo y se ha dado algunos besos, pero sin llegar a culminar ninguna relación sexual ante las cámaras. Por su parte, Lydia ha esquivado cualquier acercamiento.

En cuanto a sus novios. Manuel, el novio de Lydia, ha preferido mantener la tentación en un plano platónico, frenando cualquier acercamiento por respeto a su novia. No ha sido ese el caso de Álex, el novio de Marina, quien se ha dejado querer por la malagueña con nombre canario Yaiza.

De todas formas, habrá que esperar a las hogueras finales para ver cómo acaban las cuatro parejas.