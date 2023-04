En una despedida de soltero y soltera pueden pasar situaciones de lo más variopinto y en ocasiones estas fiestas acaban con algún incidente no deseado que con el paso del tiempo queda en anécdota.

Eso fue lo que le pasó a la actriz y presentadora grancanaria Kira Miró (Machos Alfa) en una despedida de soltera “mixta” (con amigos y amigas de la novia) de una de sus mejores amigas, Mercedes, que se celebró en Lanzarote, según relató la grancanaria a Dani Martínez en el programa Martínez y Hermanos, en Movistar+.

“Nos fuimos cuatro días a Lanzarote a un chalé y montamos un fiestón tipo Resacón en Las Vegas hasta el punto de que yo acabé con el dedo partido, la novia con la costilla fisurada...”, contó Kira al presentador. En ese momento Dani interrumpió a la actriz y le dijo: “Te estás saltando lo del medio”, a lo que la actriz contestó entre risas que “eso no lo voy a contar”.

“¿Eso no lo vas a contar? ¡Eso es lo que hay que contar!”, le replicó el presentador de Martínez y Hermanos.

“No”, insistió Kira. Continuó explicando la situación: “El accidente me lo hizo la novia. Me entablillaron esto”, en referencia a su dedo meñique de la mano derecha, “con dos pajitas de plástico y cinta americana. Pero no fuimos al hospital”.

Kira aclaró que “cuando la novia rodó por el suelo con otra movida en la que no estaba yo implicada y se fisuró la costilla, ahí fuimos al hospital”.

“¿Era una despedida de soltera o los Juegos del Hambre?”, se interesó David. “Era una gimkana”, precisó Kira.

El vídeo con el momento de Kira recordando lo sucedido en la fiesta desmadrada, publicado en la cuenta de TikTok del programa, se ha vuelto viral y acumula más de 620.000 visualizaciones en solo tres días y 17.900 'Me gusta'.

“‼️ Hacemos un llamamiento a todos los directores, guionistas y productores de este país para que produzcan la nueva entrega de la saga: ''Resacón en Lanzarote'' con @kiramiro y su meñique de protagonistas”, escribieron desde el programa.

El dinero que devoró el fuego de Timanfaya

Junto a Kira Miró se encontraban ese día en el programa el actor Martiño Rivas (protagonista del biopic de Nacho Vidal) y el cómico Goyo Jiménez, quien también describió una experiencia "muy graciosa" que le pasó en Lanzarote.

Tras su actuación en la Isla firmó un recibo en un bar y le dieron "un majo de panoja", en referencia al dinero que cobró por su actuación, que se guardó en un bolsillo tras lo cual se fue a visitar el Parque Nacional de Timanfaya.

Cuando se encontraba en el Islote de Hilario, en las Montañas del Fuego, observando una de las demostraciones geotérmicas que realizan los trabajadores para los turistas con el calor que emana a pocos metros de la superficie, su sueldo por aquella actuación se salió del bolsillo de su camisa y "se fue al fuego".

"Herrrmano, @Goyo Jiménez, creo que acabas de recrear el famoso ''No jueges con fuego''. 🔥 Si nuestras abuelas nos lo decían era por algo… 😅", se lee en la cuenta de TikTok del espacio Martínez y Hermanos junto al vídeo en el que Goyo Jiménez describe lo ocurrido.