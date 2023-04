Laura Escanes ha utilizado sus redes sociales para lanzar un incendiario y voraz mensaje contra Sálvame y la directiva del programa después de que el programa anunciara la emisión de unas imágenes íntimas de la 'influencer' y ex mujer de Risto Mejide.

La creadora de contenidos no ha podido contener su rabia al ver cómo desde el programa de las tardes de Telecinco cebaban la difusión de las fotografías en las que se podía ver a la joven en un descuido que dejaba al descubierto su ropa interior.

En las fotos se ve como Escanes se agacha a recoger algo y no se percata de que, al hacerse hacia delante, la falda no tapa todo lo que debería tapar a la muchacha. Sin filtros y sin siquiera pixelar las imágenes, el espacio decide emitir las imágenes tal y como le llegaron, un hecho que provocó la furia de Laura Escanes en redes sociales y atacó al programa como jamás lo había hecho antes.

"Dais asco. Y luego vais de feministas"

Muy enfadada, la joven usó sus redes sociales para mostrar su enfado con la directiva del programa y no dudó en atacarles tras la emisión de las imágenes.

"Señores directores de Sálvame, presentadores y colaboradores. Tengo algo que decir con mucha tristeza e impotencia", comenzaba escribiendo la influencer. "Empezando por lo asqueroso que me parece que haya un fotógrafo esperando a que me caiga o me agache para hacer una foto de mi culo y de mis bragas. Y siguiendo por lo repugnante que es que posteriormente haya unos hombres decidiendo cuál es el contenido que se va a emitir esta tarde y crean que es una buena idea publicar estas fotos. ¿Con qué intención?", relataba la joven.

"Poco más a comentar. Dais asco. Y luego vais de feministas. 2023 y que sigan pasando estas cosas es algo alucinante", sentenció.