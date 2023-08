"Tres semanas y dos días después de dar a luz. Agradecida con mi cuerpo. El cuerpo está, más o menos, como antes de quedarme embarazada pero es verdad que yo me noto la tripa más flácida, pero bueno todo está volviendo a su ser”. Estas han sido las palabras que le han costado a Cristina Pedroche un disgusto tan inesperado como feroz.

Después de 9 meses de dulce espera en los que Cristina Pedroche ha contado paso a paso los avances de su embarazo y de su tripita, la presentadora de Atresmedia hizo su sueño realidad hace casi un mes y el pasado 14 de julio dio a luz a su primera hija, Laia, fruto de su amor con el chef Dabiz Muñoz.

La comunicadora, que estuvo en Gran Canaria hace poco más de un año grabando un programa para el grupo de comunicación y además en envió un cariñoso mensaje de vídeo dedicado a los lectores LA PROVINCIA, está en subida en una nube de amor inagotable del que hace partícipe a los millones de personas que han seguido junto a la joven el transcurso de su embarazo y de su post-parto.

Sin embargo, la última imagen que ha subido a sus redes sociales en la que enseña a su legión de seguidores (y detractores) cómo ha cambiado su cuerpo a las pocas semanas de convertirse en mamá, lejos de cumplir con el objetivo de la comunicadora, se ha convertido en una voraz y preocupante arma de acoso contra la presentadora quien, harta, ha emitido un comunicado en el que ha explicado cómo se siente.

"Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental"

Muy cansada y absolutamente superada por la oleada de odio que ha recibido en las últimas 48 horas, Cristina Pedroche ha publicado una carta en sus redes sociales con la que responde a la polémica y confirma que, por ella y por su hija, debe apartarse de las redes sociales.

“Es agotador tener que explicar cada cosa que hago y tener que recibir todo este odio siempre. La culpa es mía por compartir, no pensaba que se iba a liar todo esto” comenzaba el texto redactado por la joven.

"No he dicho que ese sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta y hablo de mí, solo de mi caso personal. No hablo de otras mujeres ni de otros embarazos que no sean el mío. Yo he tenido un muy buen embarazo sin ningún problema médico que me haya hecho coger más peso ni nada, además de haberme cuidado con deporte y alimentación. He subido la evolución de mi cuerpo desde el principio, poniendo énfasis en lo orgullosa que he estado de todos los cambios que ha ido dando mi cuerpo para poder dar vida. Y eso es lo importante, todo lo demás es superficial" prosigue.

"También he hablado de lo duro que han sido las grietas en el pecho por los primeros días de lactancia, de todas las sombras que estoy teniendo durante el postparto, que hasta he necesitado psicóloga perinatal. He compartido todos los libros, recursos y profesionales que me han ayudado y que lo siguen haciendo durante este proceso. Y lo hago para que veáis que la información es poder y que a mí me ha venido muy bien. Si he compartido mis entrenamientos y la comida, es para motivar a llevar una vida sana. Pero repito, esta es solo mi cuenta personal y mi propia experiencia" continua.

"Todos los postpartos son reales y no me considero mejor madre que nadie. Y estoy trabajando para no sentirme peor madre que nadie. Pero estoy descansado muy poco, cada 2-3 horas doy pecho, no me he separado de mi hija ni un segundo desde que nació y el cansancio y todo este revuelo siempre me pasa factura" dice antes de anunciar que se aleja de las redes sociales.

"Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, y no solo por mí, por mi hija. Necesito estar bien para ella. Gracias a los que lo entendéis y me apoyáis y a los que no, a los me de deseáis esas cosas tan feas, a los que me insultáis, a los que me mandáis todo este odio... os abrazo, porque está claro que necesitáis más amor en vuestra vida. Feliz verano a todos" sentencia.