Anabel Pantoja ya no se calla ni media. Fuerte, renovada y en su mejor momento, la sevillana afincada desde hace años en Canarias no está dispuesta a callar más y a dejar que se le pisotee de forma pública.

O al menos, eso es lo que se deduce de la reciente entrevista que ha concedido a su revista de cabecera en la que anuncia todos los cambios que han llegado y están por llegar a su vida y en la que, además, se desata contra su ex marido, el grancanario Omar Sánchez, después de que el de Pozo Izquierdo se haya despachado a gusto contra ella en más de una ocasión.

La 'Pantojita de Canarias' vive desde hace meses un amor que ha querido mantener en su intimidad para intentar que no ocurra lo mismo que le pasó con el surfista canario pero, harta de que se especule con su vida y que se lancen acusaciones que no tienen que ver con la realidad, Anabel Pantoja ha decidido hablar sobre las ultimas polémicas en las que se ha visto envuelto a causa de las declaraciones que ha dado el joven en algunos programas de televisión.

Anabel, que acaba de comprarse su primera casa en el sur de Gran Canaria y está feliz con "el proyecto y sueño que quería cumplir", ha puesto los puntos sobre las íes después de haber sido el blanco de las críticas de su ex marido y sus titulares podrían suponer el inicio de una nueva guerra entre el ya ex matrimonio.

"El pasado se deja atrás por algo"

Anabel Pantoja ha concedido la que, probablemente, haya sido una de sus entrevistas más sinceras y en la que no ha tenido necesidad de medir sus palabras, más bien todo lo contrario. Y es que la joven ha decidido no aguantar más y ha respondido, con especial contundencia, a todo lo que ha pasado en este convulso y mediático verano al que ha tenido que hacer frente.

Sobre las advertencias que Omar lanzó en boca de una reportera del programa Viva la Vida, Anabel ha sido tajante. "¿Las amenazas de Omar? Ni me he enterado. Las personas que han pasado por mi vida y que yo fui la que decidió que salieran de ella no pintan nada ahora mismo. Ni siquiera para que les responda. Como diría Mila Ximénez, que en paz descanse, me la bufa", dice en las las páginas de la revista.

Por último, y decidida a no dedicarle ni un segundo más a su pasado, Anabel ha sido de lo más determinante a la hora de cerrar su etapa con Omar. "A mi salud mental no le aporta hablar de personas de mi pasado. Lo que duró, duró. El pasado se deja atrás por algo", sentencia.