Anabel Pantoja ha vivido uno de los momentos más estremecedores de su verano tras poner un pie en la isla de Lanzarote. La joven sevillana, que reside en Gran Canaria desde que se enamoró de Omar Sánchez y, por ende, de las maravillas de Canarias, no para de presumir en redes sociales del archipiélago canario y reconoce que en estas tierras ha encontrado la paz que tanto ansiaba.

La 'Pantojita de Canarias' ha decidido que parte de sus vacaciones las debía pasar en Canaria, pero, mientras conocía a fondo la isla conejera montada en una caravana, la 'influencer' ha vivido un momento de lo más emotivo al visitar uno de los miradores más famosos de Lanzarote.

Desde el Mirador del Río, la hispalense se encontró de frente con una enmudecedora vista de la isla de La Graciosa que marcó un antes y un después en su vida el día en el que la conoció y, por otro lado, el día en el que la eligió como el escenario para celebrar su mediática boda junto al que ahora es su exmarido.

Como la propia Anabel ha reconocido en sus redes sociales, hacía mucho tiempo que no regresaba a la isla en la que tan feliz fue y que tanto bien le ha hecho y, ahora, en un acto de amor, le ha dedicado unas sentidas palabras a La Graciosa y le ha pedido perdón.

"Quería pedirle PERDÓN por no haber venido a verla en este tiempo"

En un vídeo que ha colgado en su perfil de Instagram, donde acumula casi dos millones de seguidores, Anabel Pantoja ha compartido con sus seguidores las sensaciones que ha tenido al encontrarse, frente a frente, con la majestuosa maravilla canaria.

"Hoy visite un lugar muy especial El Mirador del Río. Y me encontré cara a cara con mi isla favorita, La Graciosa. Quería pedirle PERDÓN por no haber venido a verla en este tiempo, quizás tenía que pasarlo" reza el texto que acompaña al vídeo de la joven. "Me enamoré de ella, fui feliz, libre, yo misma y conocí a una familia para siempre. Hasta pase uno de los días más bonitos con toda mi gente. Ahora, regresaré para disfrutarte, quererte y valorarte con muchas ganas. Gracias por dejarme ser una más de allí" cerraba la joven.