La casa de GH VIP ha vuelto a sufrir un nuevo pero no tan inesperado abandono. Después de más que polémico adiós de Oriana Marzoli, ahora la vivienda más famosa de la televisión ha tenido que despedirse de una de sus concursantes más queridas y que, además, había cogido velocidad de crucero a la gran final del programa porque era una de las grandes favoritas de la edición.

Sin embargo, después de casi un mes de concurso, la cantante Karina (82 años) ha dicho basta. Y es que después de activar el respectivo protocolo de abandono, la cantante oficializó su marcha de Guadalix de la Sierra este pasado domingo con un claro motivo: "Es un encuentro de estado de ánimo y físico muy extraño", dijo la voz de Las flechas del amor.

"Echo muchísimo de menos a mis hijas, a mi nieto y a mi hermano. Para mí es una decisión difícil. Pero noto que si llevo más tiempo me da miedo estar cada día peor. Entonces, lo único que deseo es que vosotros estéis bien y contentos con mi pequeña participación. Me voy con dolor porque dejo unos compañeros y un programa maravilloso. Necesito ir a casa. No lo puedo evitar", aseguró la cantante haciendo que todo el plató estallase en un sonoro aplauso.

Pero, ¿y si este no fuese solo el motivo del abandono de la cantante? Tras su marcha del concurso de telerrealidad de Telecinco, las redes han apuntado que adiós no habría sido tan natural como les han hecho creer y que este estaría pactado.

Entonces, ¿cuál es el verdadero motivo por el que Karina ha abandona 'GH VIP 8'?

"Sospechoso" adiós

Según han podido comprobar diferentes usuarios, este abandono estaría pactado entre la cantante y la organización porque el próximo mes de noviembre la intérprete estrena su nuevo espectáculo en Madrid y las entradas siguen a la venta y lo han estado pese a la entrada de Karina en GH VIP 8.

Si Karina abandona el programa que tengamos claro que está pactado y nos han engañado. Karina tiene a la venta entradas en el Teatro Bellas Artes de Madrid del 7/11 al 19/12, sospechoso que sigan a la venta cuando se supone que es una de las concursantes fuertes. #GHVIP8O https://t.co/FMt9wl0VxV pic.twitter.com/u8FMFb1ayK — Top Europa - Fran (@topeuropa) October 8, 2023

Uno de los usuarios escribe que "Karina tiene un concierto el 7 de noviembre en Madrid, solo hace falta que busquéis en Google para que podáis confirmarlo, era cuestión de tiempo que abandonase" mientras que otros aseguran que "se tiene que ir y el programa nos lo van a vender como abandono médico. Más cutre ya no puede ser esta edición".