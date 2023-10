En la última emisión de First Dates, el popular programa de citas televisivas, se vivió una noche llena de encuentros y desencuentros entre variados comensales. Entre las parejas que se encontraron en esta ocasión, la velada protagonizada por Darío y Aroa se destacó por su singularidad.

Darío, un joven soltero de 24 años de Tenerife, hizo su entrada en el restaurante con una actitud confiada, aunque llevaba consigo un bagaje emocional complejo. Reveló a Aroa, una canaria de 21 años amante de Disney, que su relación con sus padres había sido difícil, lo que le había dejado un complejo de inferioridad. Esta experiencia había hecho que le resultara difícil confiar en las personas y a menudo reaccionaba con desconfianza.

A pesar de sus dificultades emocionales, Darío afirmó no tener muchos requisitos en su búsqueda de pareja, aunque dejó claro que prefería tener una relación abierta debido a su situación actual. Aroa, por otro lado, era completamente diferente a él y, aunque era aficionada a Disney, no coincidía con Darío en muchos aspectos.

Desde el principio, Darío no se sintió atraído por Aroa y la pareja no encontró muchos puntos en común, excepto por su lugar de origen en Tenerife. Mientras Darío se sentía cómodo en Madrid, Aroa extrañaba la isla. Las diferencias se hicieron más evidentes durante la cena cuando Darío reveló que era vegano, una elección que no compartía con Aroa, quien amaba a los animales pero no estaba dispuesta a dejar de consumir carne.

Intento de pasarla "al lado vegano de la fuerza"

El intento de Darío de convencer a Aroa para que probara alimentos veganos resultó en un enfrentamiento, ya que ella dejó claro que no cambiaría su estilo de vida por nadie. Además, Aroa no estaba interesada en tener una relación abierta, ya que le costaba relacionarse con las personas y no se veía capaz de manejar múltiples relaciones.

Durante la cena, Aroa reveló que montar a caballo era una de sus grandes pasiones, una revelación que disgustó a Darío debido a sus preocupaciones sobre el bienestar de los animales utilizados en equitación. Al final de la velada, las diferencias y los desacuerdos entre ellos fueron demasiado evidentes, y ambos decidieron no seguir adelante con su relación, dejando claro que no estaban destinados a estar juntos.