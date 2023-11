Jorge Javier Vázquez vuelve a estar lejos de la televisión tras el fracaso de su último programa, Cuentos Chinos, que apenas duró unas semanas en emisión en Telecinco. Sin embargo, a través del blog de la revista Lecturas, se ha pronunciado acerca del trabajo de los 8 colaboradores que participan en el programa ¡Sálvese quien pueda!, de Netflix.

En su momento, Vázquez dio su opinión sobre la emisión del nuevo espacio producido por La Fábrica de la Tele y compartió con sus seguidores que los componentes del formato son "ocho profesionales entrenados por y para el show. Lo que hacen los colaboradores en ‘Sálvese quien pueda’ es complicadísimo: cogerle el tranquillo a las reglas del reality rapidísimamente y transmitir que su trabajo está al alcance de cualquiera. Hacen muy fácil lo difícil. A eso se le llama tener talento", reza el texto escrito por el presentador.

Tras su opinión, una de sus compañeras e íntimas amigas, María Patiño, ha concedido una entrevista en la misma revista para la que trabaja el presentador y, con mucho cariño, ha revelado cómo se encuentra Jorge Javier Vázquez tras su último golpe profesional.

"Lo ha pasado muy mal y veo que vuelve a ser él"

Tan sincera como siempre, Patiño ha compartido con los lectores de la publicación detalles sobre el comunicador.

"Me emociona cuando me dice que me quiere abrazar. Es muy sensible, le cuesta expresar. Le quiero mucho. Lo ha pasado muy mal y veo que vuelve a ser él. Hizo su duelo y tomó su decisión, es muy sufrido" señala. "Pensé que iba a venir en el último programa pero era muy doloroso para él. Sé que siempre me ha querido, pero a veces por quererme ha sido más duro. Me dijo que se sentía muy orgulloso de mí", zanja.