María Patiño se enamoró perdidamente de la isla de Fuerteventura hace unos años y, desde ese entonces, no hace más que presumir de sus vacaciones cada vez que aterriza en la isla.

La presentadora y periodista de Telecinco viaja cada vez que puede a la isla canaria y disfruta de los encantos y maravillas de la misma y, como suele ser habitual, comparte en su perfil oficial de Instagram lo feliz que es y lo bien que se lo pasa cuando desconecta en su paraíso particular.

En esta ocasión, la conductora del espacio de scoiedad y corazón de los fines de semana Socialité no ha dudado en poner sus contadores a cero en su querida Fuerteventura y, en vez de hacer esos viajes fugaces a los que está aocstumbrada, ha pasado la mayor parte del mes de agosto en la isla majorera y ha dado buena cuenta de ello en sus redes sociales donde su sentimiento de canarieriedad es cada vez más patente.

Hace unos meses, durante la ceebración de FITUR, la propia comunicadora sreconoció que lo que le hace sentir Fuerteventura no lo ha experimentado en ningún otro punto del mundo. “La libertad y el sentirme como en casa ha sido lo que me ha enamorado. Me he comprado una casa en Corralejo y espero poder jubilarme allí”, destacó la presentadora en las declaraciones que difundió el Ayuntamiento de La Oliva.

Sin embargo, con septiembre a la vuelta de la esquina y con su agenda laboral a punto de ser retomada, María Patiño ha colgado en su perfil oficial de Instagram una instantánea enmudecedora en la que la felicidad de la presentadora traspasa la pantalla.

"Todo fluye"

Con un espectacular bikini amarillo y luciendo una envidiable figura, la presentadora ha publicado una imagen dándose un relajante baño en las cristalinas aguas de Corralejo y un mensaje con el que manifiesta que está en un momento vital único.

"Cuando aprendes a nadar entre tiburones, todo fluye" reza el texto que acompaña a la imagen.