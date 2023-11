Modelo. Fan del Carnaval. Bailarina. Influencer. Y ahora concursante de Gran Hermano VIP. Así es Susana Bianca Berry, de 30 años y de Maspalomas. En su perfil de Instagram (@susanabiancaberry) tiene más de cien mil seguidores que seguro irán en aumento con el paso de los días en el reality. Ha hecho pasarela, fotografía y ha trabajado con algunas de las marcas de cosmética más importantes.

Susana Bianca se convirtió en la protagonista de la primera historia de amor del concurso junto a Zeus Montiel y, pese a que no estuvo muy segura de si quería o no tener un romance con el hijo de Sara Montiel, ahora la modelo grancanaria no solo está de lo más feliz sino que, tras salir de la casa, la pareja ya ha consumado un amor que llevaban meses retrasando.

Pese a que sobre la grancanaria sobrevoló la sombra de la manipulación y se dijo ncluso que no estaba contenta con el tamaño del miembron del hijo de Sara Montiel, ahora, tras la expulsión de Zeus de GH VIP 8, los tortolitos han anunciado a bombo y platillo que ya han dado rienda suelta a la pasión sin cámaras delante.

Pero, a juzgar por las caras de los enamorados, la primera noche de amor entre ambos fue a las mil maravillas.

"Mi cara lo dice todo"

Al ser preguntados por cómo han sido sus primeras horas juntos, Zeus Montiel aseguró que han estado "muy bien y muy felices".

Pero, unos segundos más tarde, Ion Aramendi lanzaba la pregunta de la forma más clara y directa que existe. "¿Habéis tenido una hora sin cámaras?" y, en ese momento, Susana respondia con un "demasiadas".

Sobre cómo se han compenetrado, la grancanaria reconocía que ‘’como quieren que vaya al grano, creo que mi cara lo dice todo’’, le respondía Susana sonrojada a uno de los colaboradores.