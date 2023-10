Modelo. Fan del Carnaval. Bailarina. Influencer. Y ahora concursante de Gran Hermano VIP. Así es Susana Bianca Berry, de 30 años y de Maspalomas. En su perfil de Instagram (@susanabiancaberry) tiene más de cien mil seguidores que seguro irán en aumento con el paso de los días en el reality. Ha hecho pasarela, fotografía y ha trabajado con algunas de las marcas de cosmética más importantes.

Susana Bianca se convirtió en la protagonista de la primera historia de amor del concurso junto a Zeus Montiel y, pese a que no estuvo muy segura de si quería o no tener un romance con el hijo de Sara Montiel, ahora la modelo grancanaria no solo está de lo más feliz junto al joven sino que, además, tras ser expulsada y repescada después de haberse gastado una brutal cantidad económica del bote final, ahora le daban rienda suelta a la pasión bajo las sábanas.

La relación entre ambos estaba en un punto tan álgido que ambos se plantearon la idea de pedir una hora sin cámaras coon el objetivo de dar rienda suelta a la pasión y quitarse esas ganas desenfrenadas de intimar en la casa de Gran Hermano. "Qué ganas de hacerte el amor, te comería la pirula... Te voy a dejar seco", decía la modelo.

Pero parece que, ahora, todo ha tomado un cariz diferente y la relación entre la grancanaria y el hijo de Sara Montiel empieza a enfriarse y han tenido su primera discusión en el concurso. Una discusión que ha dejado al joven en una situación complicada a nivel emocional.

"No sé por qué le estás dando tantas vueltas a algo que ni existe"

Sin entender aún qué provocó la discusión entre ambos, se pudo escuchar como Susana se quejaba de la forma de Zeus.

"Estás buscando una discusión donde no la hay" comienza la modelo mientras su pareja le respondía con un "yo no busco discusión ninguna".

Tras esto, continuó el tira y afloja entre ellos. "¿Pues entonces? ¿Está todo bien...?", comparte Susana ante la tensa situación que tiene con Zeus. "Como me has dicho que no era broma lo que me estabas diciendo... la cabeza no la tengo 'bien' y todo se enreda... y no pasa nada y ya está", ha contestado el hijo de Sara Montiel.

Susana que no estaba convencida con la explciación ha sentenciado a su pareja con un "estás rayado por cosas que no sé a que te refieres. No sé por qué le estás dando tantas vueltas a algo que ni existe".