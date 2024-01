Laura Escanes y Álvaro de Luna pusieron fin a su relación amorosa por sorpresa y su ruptura aún colea. Fue el tiktoker Abel Panalles el que puso de manifiesto los problemas en la pareja y, en ese momento, saltaron todos los rumores sobre la separación de la pareja.

El cantante y la 'influencer' comenzaron su relación en 2022, pero un hecho que aún no ha trascendido derivó en la separación de la joven pareja. Si bien es cierto que, en ese momento, ninguno oficializó la pareja de forma oral, sí que lo hizo uno de ellos en redes sociales. Y es que Álvaro de Luna dejó de seguir a la influencer en Instagram.

"Solo gracias por el respeto. Ayer era un día muy importante y no quería que se manchara por nada del mundo. Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo" escribía en su día la creadora de contenidos tras saltar a la luz pública la separación de la pareja.

Pero ahora, el cantante se ha tomado la justicia por su mano y ha lanzado una canción en la que no para de lanzarle dardos a Laura Escanes.

"Yo quise todo contigo y tú quisiste joderlo"

De Luna al más puro estilo Shakira ha estrenaod una nueva canción en la que, entre otras cosas, acusa a la influencer de ser la causante real de la ruptura y detalla el por qué.

"Yo quise todo contigo y tú quisiste joderlo". Yo como un tonto creyendo en tus cuentos, tú quisiste matar lo que creí que sería eterno", "Yo a ti te quise pa' siempre y tú no lo veías, descuidaste lo nuestro y solo cuidaste lo que se veía", "Te di mi corazón y lo pusiste en venta, cansado de tus mentiras y lo que inventa", "Tu quisiste volver pero eso no me renta", son algunas de las lindezas que suelta el cantante.