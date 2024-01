"Voy a contarlo todo. Viene Sofía Vergara, conectamos muy bien y le digo: 'Vi una entrevista tuya con Kevin Hart donde no le dejabas caminar y estabas todo el rato vaciándole y él vacilándote a ti. Si pudiéramos hacer como que somos dos viejos amigos y tú me vacilas, y yo te vacilo (...) Hasta aquí, lo que yo puedo decir. Intento no leer nada de lo que dicen de mí, pero por lo visto ha llegado a Argentina la polémica. Siento muchísimo a toda la gente que he enfadado por algo que nunca sucedió". Con estas palabras explicó hace unos días Pablo Motos la verdad de su sonadísimo desencuentro con Sofía Vergara.

Pablo Motos se harta y explica la polémica con Sofía Vergara: "Hasta aquí" Fue durante el primer programa de la temporadsa del espacio que presenta el comunicador de Requena cuando Vergara protagonizó al que, a día de hoy, ha sido una de las conversaciones más polémicas que se han llevado a cabo en el plató del espacio de Atresmedia. Una entrevista que, debido a su acidez, cruzó el charco convirtiéndose en tema de conversación internacional. La colombiana protagonizó una de las entrevistas más tensas que se recuerdan en la historia del programa porque no paró de propinarle un corte tras otro al presentador, a quien se le vio incómodo en más de una ocasión. Tan grande ha sido la magnitud del escándalo, que el propio Pablo Motos rompió su regla de oro y ha respondido en su programa a la polémica internacional que ha generado su entrevista a Sofía Vergara. Sin embargo, lo que nadie se esperaba era que la propia Sofía Vergara fuera a salir en defensa del presentador después de la polémica. "Me dijeron que me metiera con Pablo Motos" Sofía Vergara ha roto su silencio sobre su supuesto desencuentro con Pablo Motos y lo ha explicado de una forma que coincide con las declaraciones del presentador. "La entrevista con Pablo fue además como amigos. A mí me dijeron 'para que sea chistoso métete con él y comienza a…'. O sea, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema con él. Lo adoro, me encanta su programa, sino que estábamos tomándonos el pelo entre los dos” zanjó la intérprete.