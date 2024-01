Susana Bianca se convirtió en una de las protagonistas de la primera historia de amor de la última edición de GH VIP junto a Zeus Montiel. Pese a que no estuvo muy segura de si quería o no tener un romance con el hijo de Sara Montiel, la modelo grancanaria no solo decidió dar un paso más allá con el cantante sino que además, tras salir de la casa, la pareja consumó un amor que llevaban meses retrasando y llegaron incluso a compartir vida en Madrid.

Si bien es cierto que todo apuntaba a que la pareja había salido más que reforzada del concurso, parece que no era oro todo lo que relucía y, por sopresa, Susana y Zeus han decidido romper su relación por sorpresa y sin dar más explicaciones. Susana la lía en 'GH VIP' al cuestionar (de nuevo) el tamaño del pene de Zeus: "No le veo nada" "Os pido con todo el cariño del mundo que esas opiniones se hagan con respeto. Respeto hacia ella, se lo merece. La decisión de dejar la relación fue mía. Es, y será, una gran mujer, que me dio muchas cosas buenas y momentos inolvidables" escribió Zeus Montiel en un comunicado tras filtrarse la ruptura de la pareja. Pero, ¿cuál ha sido la reacción de Susana Bianca que, hasta el momento, no se había pronunciado? "Lo llevo más por dentro pero ha sido duro" Susana Bianca ha roto su silencio en la presentación de una película y, al ser preguntada por su ruptura con Zeus, no ha dado muchos detalles pero sí ha explicado cómo se siente. "Estoy intentando estar con una gran sonrisa porque lo llevo más por dentro pero ha sido duro. La verdad que prefiero no hablar mucho del tema bueno yo le quiero muchísimo, es una persona maravillosa y le deseo lo mejor. Ya se verá en un futuro pero vamos que le deseo lo mejor" sentenció.