Aurah Ruiz se vuelve a salvar de la 'quema' de los nominados de Supervivientes por segunda semana consecutiva. La influencer de Gran Canaria fue uno de los cuatro concursantes junto con Rocío Madrid, Ángel Cristo y Miri que se sometieron a unas tensas nominaciones en el programa de Telecinco.

Cada uno de los concursantes hizo un alegato de 30 segundos cada uno. Finalmente, el mayor porcentaje para la salvación era de 37 puntos, y fueron para Aurah, que fue la nominada salvada.

Aurah volverá a estar así fuera del trío de nominados, aunque en la cuerda floja de cara a próximas semanas según los participantes con menos apoyo vayan abandonando el 'reality show'.

Dinero

Cada participante tiene un caché diferente y cobran un salario diferente por semana.

Desde los 20.000 euros que se embolsaría Carmen Borrego a los 5.000 euros, que se uno de los más modestos, que está ganando Aurah Ruiz.

Lo que está claro que todos tienen en común una meta final: ganar el concurso que los haría ganar la friolera cantidad de unos 200.000 euros.

Aunque no sería de forma íntegra, ya que como ocurre con los ganadores de lotería, esta cantidad habría que reducirle la correspondiente reducción de Hacienda.

Bárbara Rey defiende a su hijo Ángel Cristo

Nuevo frente abierto para Bárbara Rey. A pesar de que ha dejado claro en más de una ocasión que no quiere hablar de Ángel Cristo Jr. ni revelar qué le están pareciendo los durísimos ataques que su hijo le ha dirigido en 'Supervivientes', sus últimas declaraciones acusando al joven de filtrar en televisión la carta de disculpas que le escribió tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía -y que él se negó a leer en el reality- han reavivado la polémica.

Ana Herminia Illa, novia de Ángel, ha arremetido contra la artista en '¡De viernes!' y, asegurando que no han sido ellos los que han sacado a la luz la carta de la discordia, ha mandado un mensaje a su 'suegra': "No te tengo miedo". "Deja de estar amenazando y deja de estar hablando de mí. Tú sabes que lo que habló tu hijo es totalmente cierto. Te digo una cosa, después de lo que oí que tú dijiste de tu hijo, que se había querido quedar con las propiedades y que lo que quería era el dinero... a la que le gusta el dinero es a ti y todo lo que le pasa a mi novio es por tu culpa. Te repito, no te tengo miedo ni a ti ni a diez mil porque durante muchos años tuviste a todo el mundo amedrentado, pero conmigo no. Yo soy más fuerte que tú", ha dejado claro a la vedette.

Una advertencia a la que Bárbara, que está pasando unos días en Madrid con su hija Sofía, ha reaccionado con una sonrisa y total indiferencia. "Estoy bien, ¿no se me nota?" ha afirmado a su llegada a una peluquería, ignorando las declaraciones de Ana Herminia.

Después de varias horas en el interior, y tras insitir que no piensa "hablar nada", la vedette ha sentenciado a la novia de su hijo con un rotundo "pasapalabra" cuando le hemos preguntado si la está amenazando como Ana Herminia ha contado en televisión, y qué le parece que esta chica haya dicho que a la única a la que le gusta el dinero es a ella. "No voy a hablar nada, lo siento por ti" ha zanjado, castigando a la pareja de Ángel con la más absoluta de las indiferencias.

Sin embargo, y aunque su relación está completamente rota, Bárbara no ha dudado en salir en defensa de su hijo después de que Carmen Borrego le haya tachado de "psicópata" en 'Supervivientes', donde Ángel ha protagonizado enfrentamientos con la mayoría de sus compañeros. "Eso no me gusta, y aunque me voy a mantener al margen de todo, le deseo lo mejor en el concurso como siempre he dicho. Y no tengo nada más que decir" ha afirmado.