La vida amorosa de Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez ha estado marcada por todo tipo de vaivenes y polémicas, en donde se ha visto destacado infidelidades, principalmente por parte del exjugador del Real Madrid o UD Las Palmas. Pero desde que enterrasen el hacha de guerra y se casaran, ambos han dejado atrás aquella vida, donde han mostrado llevar la vida de un matrimonio al uso. Pero, ahora que la influencer está participando en Supervivientes, ha sido objeto de críticas en donde se la acusa de serle infiel al Bichito.

Otro concursante como Rubén Torres acusó a la grancanaria de tontear con él fuera de las cámaras.

Durante su estancia en Playa Condena, los dos concursantes de Supervivientes 2024 tuvieron un desencuentro, y todo como consecuencia de la prueba del rompecabezas que tuvo lugar el pasado domingo. Recordemos que los robinsones debían desatar unos nudos para poder liberar las pesadas piezas del puzzle.

Después de ver el vídeo de su confrontación y de indagar sobre la verdadera razón de su conflicto, Jorge Javier Vázquez dejó boquiabiertos a todos al decir: "Dicen que quienes discuten en realidad se sienten atraídos". Aurah, sin demora, mencionó a su pareja: "¡Ni loca! Estoy profundamente enamorada de mi esposo".

Lo inesperado llegó cuando Rubén respondió a eso: "No parece... Lo que haces cuando las cámaras no están, esas miradas, esos gestos". La reacción de la canaria fue de desconcierto, pero no tardó en aclarar para evitar malentendidos: "Parece que piensa que estamos en La Isla de las Tentaciones. No es mi estilo en absoluto".

Jorge Javier Vázquez reveló a Aurah que justo antes de saltar del helicóptero, Rubén confesó que ella era su tipo de mujer. Entonces, el bombero quiso aclararlo: "La mujer que realmente me atrae tiene más experiencia". Además, sorprendió con este comentario inesperado: "Todo lo atractivo que tiene de un lado, se desvanece con su comportamiento". Esto llevó al presentador a llamarle la atención.