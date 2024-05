'El Hormiguero' recibió en su entrega del miércoles la visita de Eduardo Navarrete, que acaba de publicar su nuevo libro 'Cabaret y vestidos de escándalo'. Además de hablar sobre su profesión y su nuevo proyecto, el popular diseñador sorprendió al contar una anécdota sobre su primer encuentro con Rosario Flores.

"Yo tenía unas ganas locas de conocer a Rosario. Por favor, pero cómo es esa mujer, si es arte por todos lados", comenzó explicando Navarrete en el programa de Antena 3. Un día, estando en la casa de Pepón Nieto, tuvo la oportunidad de cumplir ese sueño: "Me dijo que tenía muchas ganas de conocerme".

El invitado aseguró que Rosario empezó a lanzarle halagos, motivo por el que no dudó en mostrarle su cuerpo para detallar todos los retoques estéticos que se había realizado. "De repente, le tuve que enseñar el culo", aseguró Navarrete, que se bajó los pantalones para mostrárselo también a los espectadores y al propio Pablo Motos.

"Esto es un poquito de todo, porque hace dos años que me hice esto y sigue ahí, cada vez mejor", apuntó el diseñador para aclarar que, más allá de las operaciones a las que se ha sometido, también está trabajando duro en el gimnasio: "Me lo estoy trabajando como un cabrón".

Después de hacer este inciso, Navarrete compartió la reflexión que hizo al día siguiente de conocer a Rosario: "Me metí en la ducha, me miré en el espejo y dije: 'Qué vergüenza, que le enseñaste el culo nada más conocerla'. Me miré y tenía cinco moratones del fin de semana anterior".

"¿De qué?", le preguntó un sorprendido Motos a Navarrete, que tras quedarse en silencio durante unos instantes, acabó respondiendo: "De que me caí por una rambla para abajo. ¿De qué van a ser?".