Al PP no le ocurre nada

En el periodo en que Bárcenas ocupó los cargos de gerente y tesorero, gestionó los fondos en metálico aportados a la formación política Partido Popular como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela (contabilidad b) de cuyo ingreso y gasto no se dejó constancia oficial ni por tanto fueron fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas». Los llamados papeles de Bárcenas, publicados por El País, no eran una falsificación. En la sentencia de la Audiencia Nacional queda meridianamente claro que en el seno del PP se había articulado un sistema predatorio que se nutría de aportaciones financieras a la organización y que era utilizado para campañas electorales o para abonar sobresueldos a los dirigentes. Este último aspecto siempre me ha dejado estupefacto. Es muy difícil encontrar un partido de la derecha europea que opere así. Durante el mandato presidencial de Rodríguez Zapatero, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, presidía el grupo parlamentario del PP. Venía a cobrar el equivalente a unos 7.000 euros de hoy. ¿No le bastaba para vivir a este señor –y a muchos de sus compañeros de la ejecutiva nacional – 7.000 euros netos al mes? ¿Necesitaba un sobresueldo? Rajoy y compañía – y la cosa no empezó con ellos – vampirizaban ferozmente a su propia organización política. Y lo hacían a espaldas de Hacienda y con un absoluto desprecio a sus afiliados, y a muchos dirigentes locales y cuadros del PP en todas las esquinas de España. Rajoy y compañía –en resumen – no trabajaban para el PP y su progreso político. Era el PP el que trabajaba para ellos y su progreso material.