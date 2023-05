Guillermo, un padre

Lo menos que debe hacer el gobierno regional es conceder una Medalla de Oro de Canarias a Guillermo García-Alcalde, y debe hacerlo a título póstumo en el transcurso de la entrega de distinciones el próximo día 30. Tenían que haberle concedido el Canarias de Comunicación, pero lo cierto es que a Guillermo no le gustaba medrar en su beneficio personal.

Lo reclamó el columnista Alfonso González Jerez hace días, y lo suscribimos en nuestra columna publicada el lunes 15, el mismo día de la fatal noticia de la muerte de Guillermo, que para mí no solo fue un excelente director sino también la figura de un enorme amigo que valoraba mis trabajos literarios con verdadera pasión. Y, ciertamente, con la desaparición de Guillermo me he quedado huérfano otra vez, para mí más que mi mejor director fue una persona extraordinaria, un protector con el máximo de cariño. Y eso que yo había tenido la suerte de estar con Alfonso García-Ramos en La Tarde y con Ernesto Salcedo en El Día. Pero Guillermo era inigualable, un hombre con una inteligencia y una bondad fuera de lo común.

Su etapa al frente de LA PROVINCIA fue de una brillantez excepcional. Protector de la cultura, fervoroso de la música, sus críticas siempre fueron bien escritas, exactas y justificadas. Entendió que tras la muerte de Franco Canarias necesitaba un nuevo tiempo. Por eso su etapa al frente del periódico fue la más fecunda en cuanto al apoyo a las actividades creativas. Así la llamada Generación de los 70 se vio beneficiada por su atención en distintos campos, desde la pintura a las letras. Todos nosotros recibimos su soporte descomunal, su amistad, su visión integradora. Guillermo era enteramente generoso, siempre estuvo por encima de los celos y los canibalismos, las peleas que tan frecuentes son en la tribu cultural. Fue amable con todos, hizo crecer a todos. A mí particularmente me apoyó hasta lo indecible, siempre estuvo su despacho abierto, siempre recibí el consejo adecuado. Un gran periodista que tenía un lenguaje exquisito hablara de lo que hablara, un asturiano que, con su mujer Mary y su hija Amalia, siempre eligió vivir aquí, siempre creyó que esta era su tierra. Por fortuna, en cuanto a la presencia de amigos y de personalidades en el tanatorio ha tenido la despedida que se merece, y no la que padeció el poeta Justo Jorge Padrón que ha sido totalmente silenciado tras su fallecimiento, en plena pandemia de la covid. Ahora es de esperar que el ayuntamiento capitalino haga justicia tanto con uno como con otro.

González Jerez es un periodista tinerfeño de pluma semejante a un bisturí, que maneja con precisión de cirujano los acontecimientos cotidianos de la política regional, examina a todo el mundo, no perdona a nadie, resulta ingenioso y hasta brillante. Recuerdo que cuando se publicó mi peor novela contó que la estaba leyendo y, al no gustarle, la tiró por la ventana. Me pareció una crítica más que correcta, pues estoy de acuerdo en que No me mates vida mía es un texto flojo. Los altibajos son una moneda común. Y ahora parece que vendrán malos tiempos para los plumillas y los letraheridos, porque el señor Bill Gates está anunciando que periodistas y escritores van a desaparecer porque la Inteligencia Artificial puede suplirlos con facilidad. Algo parecido podría suceder a los profesores, desde la escuela primaria hasta la universidad. Si esto es así habría que colocar unos frenos a la Inteligencia Artificial, como sucede en otras cuestiones. A la Inteligencia Artificial se la desea y también se le teme a un tiempo, y no puede ser que una tecnología tan deseada pueda rebelarse contra quienes la idearon.