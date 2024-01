Después del turrón, maletas y mascarillas

El atasco de maletas en los aeropuertos españoles por la huelga del personal de tierra demuestra, cómo no, que el año podría empezar mejor. No es una satisfacción despegar y dejar en el hangar ropa interior, desodorantes y cepillo de dientes, entre otras posesiones. La experiencia no es nada positiva ni contribuye a aumentar la querencia por el día a día. Todo lo contrario, introduce el fantasma de la vulnerabilidad, o sea la falta de previsión de un país para cubrir servicios esenciales, dejados a expensas de las reclamaciones y negociaciones de un colectivo de trabajadores con la empresa Iberia. 5.000 bultos parados en los aeropuertos canarios no son moco de pavo, ni mucho menos un orgullo sobre la funcionalidad aeroportuaria. Está claro que la compañía de marras deberá poner en marcha un servicio extra para atender las demandas de los consumidores afectados, a los que se les suministró el billete sin que nadie les advirtiese antes sobre las incertidumbres que se cernían sobre el equipaje.

Pero hay otro peso en este arranque de 2024. Se trata de la carrerilla tras las fiestas colectivas y familiares para apagar el fuego de la pandemia de gripe. La nueva ministra de Sanidad toca la campana ante las autonomías para la incorporación de la mascarilla en sedes sanitarias. Una aceleración tardía que resulta asombrosa después de pasar por el coronavirus. Huele a que el Gobierno no quiso amargarle el turrón a los españoles, y decidió no tomar una medida drástica hasta que no acabase la celebración. Las alteraciones que el contagio de la gripe provoca en los servicios de urgencia de los hospitales y en los centros de salud aconsejaban, dados los antecedentes existentes, las mayores cautelas y prevenciones frente a una crisis sanitaria. Llueve sobre mojado. Y también a una improvisación latente, evidenciada en la falta de consenso con las comunidades autonómicas. Una epidemia de gripe, o cualquier otra que ponga en riesgo la salud de los españoles, merece que todos los engranajes para enfrentarse a la misma se encuentren engrasados. No caben dilaciones.