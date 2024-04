Taxis en la capital grancanaria. / Andrés Cruz

Querido amigo: El domingo pasado cogí un taxi en la calle Triana para que me llevara a Mesa y López, y me pareció que el taxista era un señor bastante mayor, aunque también observé que conducía con agilidad y que, además, se las apañaba muy bien para ponerse y quitarse el cinturón de seguridad cuando entraba o salía de la autopista. Así que me atreví a preguntarle por su edad, y mi sorpresa fue mayúscula cuando me dijo que tenía nada menos que noventa años. Luego me comentó que, con una pensión de autónomo, no se puede llegar a fin de mes.

Sabemos que un autónomo puede seguir trabajando y cobrando a la vez su pensión. Es lo que llaman «jubilación activa», pero tienes que tener al menos a un trabajador contratado a tu cargo, si no quieres quedarte sin la mitad de la pensión

Y se pregunta uno, Gregorio, hasta qué edad vamos a tener que seguir trabajando para poder ganarnos la vida dignamente.

El 85% de los jubilados activos en España son autónomos, pero no es porque quieran seguir trabajando, sino porque, como trabajador por cuenta propia, su pensión suele ser muy baja al haber cotizado lo mínimo, cosa lógica si se piensa en todos los gastos que tienen que afrontar mensualmente los pequeños empresarios, tengan o no tengan beneficios.

Según los datos del año 2023, los autónomos que quieran cobrar su pensión y seguir al frente de su negocio, tienen que haber cumplido los 65 años y haber cotizado al menos durante 37 años y nueve meses, de lo contrario tendrán que esperar hasta los 66 años y cuatro meses para acogerse a esta modalidad, y siempre que cumplan con otros requisitos, como, por ejemplo, que tengan al menos a un empleado a su cargo.

En el caso de que decida ser autónomo y jubilado, pero sin contratar a un trabajador, tan sólo podrá optar al 50% de su pensión por jubilación.

En 2024 la edad legal de jubilación ordinaria se ha incrementado en dos meses respecto a 2023, así que ahora la jubilación es a los 66 años y 6 meses cuando se acrediten menos de 38 años de cotizaciones. En cambio, en caso de acumular 38 años o más de periodo cotizado, el interesado podrá jubilarse a los 65 años.

Sin embargo, y según lo que nos dicen en Bruselas, los españoles deberán cotizar cuatro años más para cobrar la pensión completa, lo que supone que deberán acreditar una vida laboral de 42,6 años frente a los 38 de ahora.

Total, Gregorio que, para que nuestros administradores puedan seguir gastándose nuestro dinero a gusto, vamos a tener que seguir cotizando hasta después de muertos…, y después de haber trabajado hasta los 90 años, como nuestro correoso taxista.

Como era de esperar, cuando le pregunté si podía pagarle con tarjeta, me contestó que sí, pero que prefería cobrar en efectivo...

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.