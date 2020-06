Doce nuevos diagnosticados este domingo en Canarias

Doce nuevos diagnosticados, uno en Gran Canaria y once en Fuerteventura, elevan el número de enfermos con coronavirus este domingo en Canarias ya que, además, no se han producido altas. Por octavo día consecutivo no ha habido ninguna muerte y el cómputo de defunciones se mantiene en los 162, según se recoge en la web de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Desde el miércoles 3 de junio, el número de enfermos se halla por debajo de la cifra de difuntos si bien ha aumentado en este domingo hasta los 85, doce más que el día anterior. Once de ellos, los registrados en Fuerteventura, corresponden a once migrantes de una patera que arribó el jueves a las costas majoreras.

Los doce nuevos diagnosticados en el día hacen que el total de casos desde el inicio de la pandemia ascienda hoy hasta los 2.421, mientras la ausencia de altas dejan la cifra de curados en 2.174.

De los 85 enfermos, 77 reciben asistencia en sus domicilios. Los hospitalizados son ocho, los mismos que el día anterior y uno de ellos en la UCI.

Por isla de residencia en la que se declaró el caso, es decir, según la procedencia de la tarjeta sanitaria del enfermo, la más afectada sigue siendo Tenerife que cuenta con 1.502 diagnosticados entre sus residentes, 110 fallecidos, 1.371 altas y 21 casos activos; le sigue Gran Canaria con 604 residentes diagnosticados, 39 fallecidos, 546 altas y 19 personas enfermas todavía; La Palma, 107 diagnosticados, siete fallecidos, 92 altas y ocho casos activos; Lanzarote, 85 residentes positivos, seis fallecidos, 78 altas y un enfermo; y sin muertos Fuerteventura, con 71 casos, 45 altas y 26 casos activos; La Gomera, ocho casos y ocho altas y El Hierro, tres casos y tres altas.

Por declaración del caso, los datos de las islas difieren un poco, si bien la situación de Tenerife continúa siendo la más delicada. Así, Tenerife tiene 1.606 positivos, 114 fallecidos, 1.453 altas y 39 enfermos todavía; le sigue Gran Canaria con 605 diagnosticados, 40 fallecidos, 541 altas y 24 enfermos; La Palma tiene 89 diagnosticados, tres fallecidos, 80 altas y seis enfermos; Lanzarote, 75 diagnosticados, cinco fallecidos, 68 altas y dos enfermos. Ya sin fallecidos están, igual que en el recuento por residencia del caso, Fuerteventura, que posee 38 diagnosticados, 24 altas y 14 enfermos; La Gomera, siete diagnosticados y siete altas; y El Hierro, un diagnosticado ya dado de alta.

En cuanto al número de pruebas diagnósticas, hasta el momento se han realizado 139.777 pruebas PCR (Reacción en Cadena de Polimerasa) para el diagnóstico del Covid-19.

Las últimas dos semanas han terminado con solo un fallecimiento en cada una y la actual va a ser la primera sin muertes. La suma total de defunciones se sitúa en 162 desde que comenzaron las muertes el 13 de marzo y el máximo de días que hemos estado sin muertes por coronavirus está en diez días, cifra a la que se llegó el viernes 12 de junio.

En el reparto por edades de los 162 fallecidos, el grupo de más de 80, que se ha cobrado 76 fallecidos, seguido del de 70-79, con 47; el de 60-69, con 22; el de 50-59, con diez; el de 30-39, con cuatro; y el de 40-49, con tres.