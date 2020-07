El 97,7% de los canarios es vulnerable frente al virus

La inmunidad de los canarios frente al coronavirus está entre las más bajas del país. La tercera ronda del Estudio de sero-epidemiologíca de la infección por el virus SARS-CoV-2 en España (ENE-Covid) confirma el bajo impacto del virus en el Archipiélago, algo que ya habían desvelado los dos informes previos del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). El resultado de la última entrega del informe muestra una tasa de incidencia en el 2,3% de la población de las Islas, mientras que en las dos anteriores, ese porcentaje fue del 2,3% y del 2,7%, respectivamente. De estos datos se desprende que el 97,7% de los canarios es vulnerable frente al Covid-19.

Por provincias, la incidencia es algo mayor en Santa Cruz -con un 2,4%-, que en Las Palmas, donde solo el 2,2% de los habitantes presenta anticuerpos. Según los datos que revela el informe, en Canarias habrían pasado la Covid-19 un total de 49.527 personas, frente a los 2.447 contagios diagnosticados por la Consejería de Sanidad del Gobierno regional.

En el territorio nacional, la encuesta arroja que el 5,2% de la población ha pasado la Covid-19 y presenta anticuerpos IgG, por lo que el país está lejos de la inmunidad de grupo, para la que se precisa que almenos de 60% de la población esté protegida ante el patógeno. Por comunidades, las cifras son muy dispares, ya que en algunas autonomías la inmunidad de su habitantes supera el 10%, mientras que en otras no llega al 2%. Entre las más indefensas ante el coronavirus, por debajo de Canarias solo están Asturias (1,9%), Murcia (1,6%) y Baleares (1,4%). Por el contrario, Madrid (11,7%) y Castilla-La Mancha (9,6%) son las comunidades en las que más población cuenta con protección frente al virus, dato que concuerda con el hecho de que son las zonas del más afectadas por la pandemia.

El porcentaje de españoles que no tenían anticuerpos en la primera oleada y que los han desarrollado al tener contacto con el virus durante los dos meses que ha durado el estudio es del 0,9%. Una tasa que duplica a la registrada en la provincia de Las Palmas, donde solo el 0,4% de la población desarrolló anticuerpos entre el 27 de abril y el 22 de junio; y muy superior a la de Santa Cruz, donde el índice alcanzó el 0,2%. Estas cifras reflejan que tras el confinamiento la aparición de nuevas infecciones fue muy baja.

Uno de los datos más significativos de la tercera oleada de la encuesta es que el 0,4% de los canarios y el 14,4% de los españoles se han seronegativizado en las tres últimas semanas, es decir, que tuvieron anticuerpos pero ya no los tienen. Esta pérdida de defensas fue más frecuente en personas que no habían tenido ningún síntoma, pero poco habitual en aquellas con una PCR positiva y entre quienes sufrieron una pérdida súbita del olfato o del gusto. La directora del ISCIII, Raquel Yotti, apuntó durante la rueda de prensa de presentación del informe que este dato es una evidencia de que seguimos "sin conocer" la enfermedad. Por esto, la especialista quiso hacer un llamamiento a la prudencia a quienes han pasado ya la Covid-19, porque no está todavía confirmado el grado de inmunidad que pueden presentar ante el virus.

Las Palmas es la tercera provincia en la que más personas refirieron haber presentado síntomas compatibles con la Covid-19, con un 2,1%, solo por detrás de Álava y Navarra. En Santa Cruz este porcentaje se sitúa en el 1,4% de la población.

Durante la desescalada, el número de veces que los canarios salían de sus casas por motivos no laborales se fue incrementando paulatinamente. A mitad de junio, los isleños salieron de sus domicilios algo más de ocho veces semanales, mientras que la media nacional se sitúa en torno a las siete ocasiones. En los datos estatales se observa un moderado aumento en el número de salidas, aunque la frecuencia sigue siendo baja en las personas mayores y es más alta en los grupos de edad entre 30 y 64 años.

Para cumplir con la regulación de la nueva normalidad, es obligatorio llevar mascarilla cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad. Sin embargo, el 14,2% de los habitantes de Las Palmas y el 9,5% de los de Santa Cruz, aseguraron no protegerse en sus salidas, incluyendo los trayectos a pie, el transporte público, transporte en vehículo compartido y el entorno laboral. La media estatal se sitúa en el 7,3%, aunque hay provincias como Jaén y Cáceres donde menos del 4% de los habitantes aseguran no utilizar nunca la mascarilla.

En el estudio participaron un total de 1.907 hogares isleños, previamente seleccionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En las pruebas realizadas a los miembros de estas familias se recabaron en esta fase del estudio 4.827 test válidos y 4.505 extracciones de sangre.