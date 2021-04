Un total de 110.228 personas han recibido la vacuna completa de la Covid-19 en Canarias, el 5,9% de la población mayor de 16 años, mientras que la media española se sitúa en 7,2%, con Asturias a la cabeza, que ha inmunizado al 10,4% de su población a vacunar, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

Canarias se sitúa como la décimosexta comunidad autónoma en porcentaje de población doblemente vacunada, solo por encima de Baleares, que ha inmunizado al 5%, y también de Ceuta y Melilla, que llegan al 5,5% y al 3,8%, respectivamente, según este informe diario que recoge los datos desde el 27 de diciembre al 5 de abril.

Por grupos de edad, en Canarias han sido doblemente vacunados el 38,1% de los mayores de 80 años (34.382 de 90.236), por un 45,7% en el total de España, con Andalucía como comunidad más destacada con un 61,7%.

En el siguiente tramo, vacunados de 70 a 79 años, Canarias ha completado la vacuna al 8,5% (13.081 personas de 154.531), muy superior a la media nacional del 2,8% y solo superada por Ceuta con el 8,6%.

Las personas que de entre 60 y 69 años que en Canarias han recibido la vacuna completa son el 3,9% del total (9.151 de 235.092), con una media española del 4,9% y con Asturias en cabeza, que alcanza el 6,6%.

De 50 a 59 años han sido vacunados en Canarias el 4,8% (16.944 de 350.512 personas), con la media nacional en 5,9% y de nuevo con Asturias destacada con el 8,3%.

El siguiente tramo de edad es el más numeroso, de 25 a 49 años, en el que Canarias alcanza el 4,1% (34.286 de 832.411), por debajo de la media española del 4,5% y con Asturias situada en el 6,5%.

En la población de 18 a 24 años, la inmunización en Canarias por vacuna completa alcanza al 1,4% (2.365 de 163.899), por debajo de la media española del 2,1% y con Asturias en el 4,3%.

El último tramo de edad es el de los jóvenes de 16 y 17 años, con una incidencia poco apreciable que alcanza en 0,1% en la media española y que en las islas apenas levanta del 0%, con 19 vacunados de 44.452 personas.

En cuanto a las personas en las islas que han recibido al menos una dosis son 219.461, el 11,7% de la población a vacunar (mayores de 16), una cifra que en el conjunto del país alcanza el 15,2%.