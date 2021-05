La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha señalado que no está haciendo un llamamiento a personas de 50 a 59 años, que deberán esperar a ser citados para vacunarse contra la Covid-19. Además, insta a que la población no llame para no contribuir a colapsar los teléfonos disponibles, ya que otras personas podrían necesitarlos. Este bulo se ha generado a través de mensajes en cadena, a través de las distintas aplicaciones de mensajería instantánea.

Asimismo, ha subrayado que cualquier llamamiento a la población se hace por las vías oficiales y a través de los perfiles de la Consejería en las redes sociales.

❗Sanidad recuerda que las personas incluidas en el grupo de 50 a 59 años deben esperar a ser citados para vacunarse contra la #COVID19. ❌No han de llamar para pedir cita. #STOPBULOS



🙏🏻No contribuyas a colapsar los teléfonos disponibles, otras personas podrían necesitarlos. pic.twitter.com/jy9FcMSNF3 — Sanidad Gobcan (@SanidadGobCan) May 16, 2021

Miles de canarios de más de 60 años han acudido hoy sábado para vacunarse contra la covid-19 en los centros de vacunación masiva instalados en Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria, y en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.

Así lo ha informado en su cuenta oficial de Twitter el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien ha destacado que hoy "miles de canarias y canarios llenan las calles cercanas a los centros de vacunación masiva".

"Ésta sí es una manera responsable de llenar las calles", resaltó el presidente canario, quien ha dado las gracias a todos aquellos que este sábado han decidido ir a vacunarse de forma voluntaria.

La Consejería de Sanidad lleva a cabo este fin de semana la vacunación sin cita previa de las personas residentes en Gran Canaria y Tenerife mayores de 60 años que no hayan recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

El objetivo de la iniciativa es culminar el proceso de inoculación de la vacuna entre la población diana mayor de 60 años, que está ya vacunada en más de un 90% en primeras dosis, y vacunar cuanto antes a los colectivos más vulnerables, tal como recoge la Estrategia de Vacunación contra la COVID-19.