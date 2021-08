La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha desde este sábado, 21 de agosto, la vacuguagua en Gran Canaria con el propósito de seguir avanzando en el proceso de inmunización frente al coronavirus. El vehículo estuvo presente entre las 10.00 y las 14.00 horas en la plaza de los Jardines del Atlántico con 200 dosis de los compuestos, donde un nutrido grupo de ciudadanos se animó a acceder a los sueros. La iniciativa se prolongará hasta el 17 de septiembre y actuará en ocho municipios de la Isla en la misma franja horaria. Mañana volverá a ser la plaza capitalina el escenario de la cita.

"Aquí se puede vacunar sin cita toda la población a partir de 12 años . También es posible administrar segundas dosis, aunque siempre aconsejamos que la gente acuda a los otros puntos donde también se está vacunando, pero ante cualquier incidencia, pueden venir también aquí a ponerse la segunda", explicó Juan José Suárez Sánchez , director de Enfermería de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria.

En base a las palabras del profesional, las primeras horas de la jornada inaugural transcurrieron de forma "cómoda y tranquila". Y es que los ciudadanos comenzaron a llegar de forma escalonada para recibir, principalmente, el primer pinchazo. "El objetivo básico es captar a las personas que, hasta el momento, no han podido vacunarse. Con este dispositivo, conseguimos llegar a la comunidad de una forma accesible y fácil", detalló.

La administración sanitaria recuerda que los menores de 16 años deben acudir acompañados de sus padres, madres o tutores.

La respuesta de la población, positiva

Hasta la vacuguagua se acercaron los cuatro miembros de una familia de Gáldar, que actualmente viven en Sevilla, y encontraron en esta un lugar para que la menor de ellos, de 13 años, se pusiera la primera dosis.

También pasaron en la mañana de este sábado aprovechando que daba un paseo por la zona José Luis Gómez, que se recibió la monodosis de Jannsen.

Este ciudadano aseguró que no se la había puesto antes porque "no era el momento", ya que por trabajo no pudo encajar su cita de vacunación en sus horarios y ahora, de vacaciones, "aprovechó". A su juicio, esta iniciativa es "una idea fantástica"

Por su parte, Ana Bernal, sí que tenía información sobre la vacuguagua, pero se la encontró de paseo por Las Canteras.

Ella no se había vacunado antes porque estaba en Alemania, de donde regresó este viernes, 20 de agosto. Allí no recomendaban hasta la fecha la vacunación para personas en periodo de lactancia como es su caso.

Se puso su primera dosis de Pfizer y aseguró que, lejos de tener miedo a vacunarse, lo tenía a "no hacerlo" ya que ahora en vacaciones estará relacionándose con más personas y la vacuna le da tranquilidad.

Susi Acosta sufrió un tromboembolismo pulmonar con infarto y se encontraba en periodo de pruebas, por lo que hasta que todo fuera negativo le daba "respeto" ponerse la vacuna contra el Covid-19.

Tras conocer los resultados, aprovechó el paso de la vacuguagua por Las Canteras para ponerse su primera dosis de Pfizer, y anima a las personas a hacerlo.

En este dispositivo trabajan también dos captadores, como Javier Méndez, que aseguró que la respuesta de la gente fue positiva "aunque hay personas que están negadas y a esos es imposible convencerlas", dijo.

Los negados a la vacunación alegan que no conocen los componentes de la vacuna o que quieren esperar a diciembre a ver qué efectos tiene, aunque, como explicó Méndez "los jóvenes están siendo más receptivos que los mayores, por lo general".