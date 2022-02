Amenazan al profesorado de varios centros de las islas donde se vacuna contra la Covid-19. Desde hace varios días diversos centros educativos de todos los niveles de las islas han recibido varias cartas con amenazas y coacciones al profesorado en los centros donde se está procediendo a la vacunación contra la Covid-19 de los alumnos canarios. El sindicato ANPE Canarias ha denunciado los hechos ante la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a `la que insta a tomar medidas.

"Las cartas están firmadas por asociaciones antivacunas. El profesorado se siente coaccionado e intimidado por esta situación. Nosotros hacemos lo que nos dice Educación. No cuestionamos la decisión de las autoridades sanitarias aunque no estemos de acuerdo en que se deba vacunar en los centros educativos", explica Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.

Las cartas, firmadas por dos asociaciones contrarias al uso de mascarillas y a la vacunación contra la Covid-19, acusan a los docentes de estar cometiendo graves delitos y amenazan al personal directivo con iniciar acciones legales en su contra, como ya hicieron anteriormente con trabajadores sanitarios. Las han dirigido a los centros que participan en el programa piloto de vacunación de menores de 5 a 11 años contra la Covid-19. "Hay que respetar todos los posicionamientos sin caer en amenazas o coacciones. Los que quieran vacunar a sus hijos lo harán y los que no, no lo harán. Debe haber respeto. El profesorado está nervioso con esta situación", subraya Crespo.

Apuesta por los vacunódromos

ANPE Canarias es el único sindicato que ha mostrado su rechazo a la experiencia piloto de vacunación en centros escolares puesta en marcha por la Consejería de Educación, aunque por motivos muy diferentes a los argumentos anticientíficos esgrimidos por los colectivos negacionistas y antivacunas. "Los vacunódromos y los centros sanitarios son los lugares idóneos para vacunar no los centros educativos. Eso no quita para que tengamos que pasar por esta situación", añade Crespo. Desde el sindicato insisten en no debe ser el profesorado quien asuma la carga burocrática de gestionar las autorizaciones con las familias y organizar el procedimiento de vacunación.

Además, sostienen que los centros en horario escolar no es lo más conveniente para facilitar la presencia de los padres, las madres o los tutores legales que deseen acompañar al alumnado, ni tampoco para garantizar la confidencialidad requerida y evitar la estigmatización de quien no se ponga la vacuna.

Estas cartas amenazantes llegan tras las recibidas por parte del personal sanitario de las islas, también de dos asociaciones antivacunas, y tras colapsar las mismas asociaciones la cuenta de correo electrónico oficial de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC en su sede de Las Palmas de Gran Canaria