Más de un mes lleva Carlos Navarro, más conocido como 'El Yoyas', escondido en un bosque y esquivando a las autoridades policiales que le buscan. El exparticipante de Gran Hermano ha sido acusado de siete delitos de malos tratos y condenado a cinco años y ocho meses de prisión. "Me he planteado entregarme, pero prefiero ser prófugo que reo" ha manifestado el prófugo que debería haber ingresado en la cárcel el pasado 14 de noviembre.

"Estoy en un retiro espiritual del que no voy a salir hasta que no se haga justicia. Si yo hubiese hecho algo, si fuera culpable de algún delito, lo acataría, pero como no lo he hecho, no pienso acatarlo", ha dicho tajante. "Moriré de pie, no de rodillas", manifestó Navarro al periodista Carlos Quilez.

¿Por qué ha sido detenido todavía?

La desaparición de Carlos Navarro ha creado una gran polémica e indignación en la opinión pública. Su expareja, Fayna Bethencourt, ha contado a través de las redes sociales, los continuos episodios de maltrato por el que se veía sometida por el también padre de sus hijos en el que narra como le pegaba palizas delante de los pequeños, además de diferentes audios agresivos que enviaba por Whassap.

“¡Le voy a reventar la cabeza con mis propias manos. Lo voy a matar!”, le decía en un mensaje de voz a la hija de ambos, en unos audios estremecedores en los que el programa ha tenido que silenciar la retahíla de insultos que profería contra Fayna y su actual pareja. También cargaba contra la Guardia Civil, a quienes retaban con ir a por él.

"¿Cómo es posible que Carlos Navarro no haya sido detenido aún?" Se pregunta mucha gente a través de las redes sociales. "Y más teniendo en cuenta que dos periodistas se reunieron con el en el bosque donde se esconde", critican en referencia a la entrevista que concedió El Yoyas a 'El Mundo'.

Pillado infraganti

La última vez que se le vio fue en un bar de Tarragona, del que huyó tras un alterado con algunos clientes a finales de noviembre. Los agentes localizaron también al exconcursante en una zona boscosa cercana a Les Pinedes de l'Armengol, pueblo que pertenece a Torre de Claramunt (Barcelona), en el sur de la comarca de Noya, en el límite con la del Alto Panadés. Había dejado uno de sus coches, un Corolla Célica de color gris metalizado, cerca de un supermercado, donde habría acudido a comprar víveres. Su perro fue hallado cerca de esa zona, a menos de 8 kilómetros de la residencia que su familia tiene en la vecina localidad de Capellades (Barcelona). La operación para atraparle duró cerca de 24 horas pero no dio resultado.

Según los testigos estuvo en la cafetería y luego esperando al tren, hasta que empezaron a reconocerlo y se marchó montado un altercado con los presentes. Sálvame ha tenido acceso a las cámaras de seguridad del local donde se pidió un café.

En ellas se puede ver una figura cuyo rostro no es muy reconocible, pero se aprecia que tiene el pelo largo. La camarera que lo atendió ha asegurado que se trata de El Yoyas. Esta ha hablado para el programa y ha contado como fueron los hechos. "Me pidió un café con leche y cuando se dio cuenta de que le habíamos reconocido me metió prisa que se iba, picó en la barra, le cobré y se fue", relataba.

"Me constó un poco reconocerle, porque estaba un poco cambiado, pero me quedé mirándolo", ha reconocido. Entonces fue cuando varias personas empezaron a reconocerlo y él discutió con varios de ellos. Carlos se puso nervioso y cuando se fue llamaron a las autoridades. "A la que se fue, llamé a los Mossos, que llegaron rápido", ha explicado, sin embargo, no pudieron llegar a localizarlo.