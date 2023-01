La ULPGC da las claves para impulsar el éxito en los estudios desde el aula

Muchos profesores no son conscientes de los tipos de mensajes que utilizan durante sus clases ni de los efectos que estos pueden desencadenar en el alumnado. Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) han publicado en la plataforma de difusión científica The Conversation el artículo No es lo mismo si estudias, sentirás orgullo, que si no estudias, fracasarás, en el que demuestran que los motivos o razones que utilizan los docentes para implicar a sus estudiantes en la tarea escolar pueden ser más eficaces cuando van acompañados de un enfoque centrado en los beneficios, más que en las consecuencias negativas.

«Un estudiante puede tener una motivación de mayor calidad si se centra en lo que puede obtener a cambio de su conducta, que si se centra en evitar algo malo. A su vez, esta mejora en la motivación mejoraría su rendimiento académico», señalan los autores del artículo, Elisa Santana -personal investigador en formación-, el profesor Jaime León y el catedrático Juan Luis Núñez, del Área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la ULPGC. Los investigadores analizan a los docentes según el tipo de mensaje que transmiten a sus estudiantes en el ámbito de la motivación, y concluyen que «aquellos docentes que sólo se dedican a la enseñanza de su materia sin pretender implicar a los estudiantes en ella conseguirán fomentar el desinterés, la desmotivación y la desvinculación de su alumnado». Calidad e interés También insisten en la importancia de trabajar en la calidad de los mensajes para despertar el interés y la atención del alumnado. «No se trata solo de usar estos mensajes en el aula, sino de hacer que los estudiantes quieran escucharlos. Es decir, deberíamos convertirlos en relevantes para ellos. De esta forma, aumentaríamos las posibilidades de ser escuchados y, algo más complicado, de que nos hagan caso», destacan al tiempo que aconsejan otras estrategias que acompañen a los mensajes, como por ejemplo, la empatía, el humor o el entusiasmo. Este artículo es fruto del trabajo realizado por los investigadores el pasado año, junto con Juan F. Loro y el profesor de la Universidad John Moores de Liverpool, David W. Putwain, en el que analizaron la relación entre los mensajes del profesor en el aula y la motivación para aprender y el rendimiento académico de los alumnos y alumnas. En el estudio participaron 1.209 estudiantes entre los cursos de 2º de ESO y 2º de Bachillerato de institutos de Gran Canaria. Entre las conclusiones del mismo cabe destacar que los mensajes que resaltan los beneficios de involucrarse en una actividad escolar se relacionan de manera más potente con la motivación de los estudiantes en comparación con los mensajes que resaltan los inconvenientes de no involucrase. Asimismo, demostraron que las motivaciones autónomas -intrínseca e identificada- de los estudiantes, se asocian positivamente con su rendimiento académico, y que la desmotivación predecía inversamente el rendimiento académico de los estudiantes. «Vimos que el alumnado puede sentirse más motivado a centrarse en los resultados positivos que pueden obtener si se esfuerzan, que en el miedo de perder algo que no valoran o en la posibilidad de recibir un inconveniente que no es percibido como tal. Así, los alumnos que cuentan con un profesorado que emplea este tipo de mensajes, se sienten más apoyados por su docente y piensan que realmente buscan lo mejor para ellos. Esto conlleva que se sientan motivados de forma autónoma y, por tanto, se impliquen más en las tareas escolares». La novedad de este estudio radica en que, por primera vez, se pone de manifiesto las diferentes consecuencias que el enfoque del mensaje puede tener entre el alumnado y complementan los hallazgos de trabajos anteriores que han mostrado cómo los mensajes con un enfoque en los inconvenientes se asocian a motivaciones controladas y a una menor implicación por parte del colectivo estudiantil. Teniendo en cuenta que en Canarias, el 35,6 % de los estudiantes de 15 años han repetido uno o más cursos (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2019), por encima de la media del Estado y la tasa de abandono educativo temprano se sitúa en casi un 12% en 2021, los resultados de esta investigación, pueden resultar de utilidad para los docentes a la hora de abordar uno de los principales desafíos a los que se enfrentan: la falta de interés, motivación e implicación de los estudiantes.