Carlos Navarro, 'El Yoyas', sigue en paradero desconocido. Y además, fugado de la Justicia. La exconcursante de Gran Hermano, Fayna Bethencourt, ha vuelto a acusar públicamente a su ex pareja de maltrato. En una conexión en directo con el programa En boca de todos, la invitada ha revelado una escalofriante conversación en la que Navarro justificaba sus agresiones hacia ella por el hecho de no haberle roto ningún hueso o haberle hecho sangrar. La respuesta de Bethencourt ha dejado perplejos al presentador y al colaborador del programa, quienes han expresado su indignación ante la situación.

Acusada de "falso testimonio"

La exconcursante ha hecho estas declaraciones después de que Navarro la haya denunciado por "falso testimonio", tras haber sido acusado por ella en numerosas ocasiones de maltrato. Mientras tanto, el Supremo ha rechazado el recurso del ex colaborador de televisión, quien lleva más de seis meses en paradero desconocido.

La denuncia de Fayna Bethencourt pone de relieve una vez más la grave problemática de la violencia de género en nuestra sociedad, y la importancia de denunciar estos casos para poder poner fin a este tipo de situaciones. Además, la noticia se ha convertido en un tema de gran interés en las redes sociales, lo que demuestra el interés de la opinión pública por la lucha contra la violencia machista.

Además, ha recordado algunos momentos de su relación con Carlos a través de una carta que ha publicado en sus redes sociales.

La desgarradora carta de Fayna

"Y ahora me dirijo a tí, sí a tí que vas a leerme, porque vigilas todo lo que hago.

Recuerdas perfectamente el día en que para que te perdonara lo que me hiciste y después de cambiarte esa camiseta con olor a batido de fresa, te fuiste al supermercado y volviste con bolsas cargadas de comida.

Me trajiste aguacates, porque sabías que me encantan y unos huevos Kinder para las pequeñas almas que tuvieron que ver parte de lo que pasó.

Te acuerdas de mi cuerpo desnudo, sentado sobre aquel banquito de plástico que teníamos colocado en la ducha, ese cuerpecito pálido mío lleno de rojeces con la forma de esos nudillos tuyos, hoy más viejos y en paradero desconocido.

Te acuerdas de cuando te arrodillaste frente a mí para decirme todas esas cosas buenas que nos habías comprado en la tienda, porque nos querías y sí, hasta dijiste que lo sentías… Que sentías haberme hecho tanto daño esa vez, que sentías mucho que yo te tocase los cojones como para haberme llegado a hacer todo eso. Porque tú nunca fuiste culpable de todo el daño que escupías, siempre fui yo la que no era capaz de controlar al monstruo que tienes dentro y me reprochabas el no poder evitar que saliera a pasear por mi vida para darme la lección que según tú yo merecía.

Recuerdas escribirme incluso una carta para expresar todas esas palabras por escrito y que me quedara claro para siempre que la única culpable de esas rojeces que se acabarían convirtiendo en banderas moradas, verdes y amarillas sobre mi piel, era yo.

Ese día supe lo que era no reconocer mis propias lágrimas entre toda ese agua hirviendo que caía desde el telefonillo de la ducha sobre mi persona, en un intento de borrar tanta pena. ¿Pena y olor a fresa, te acuerdas? Claro que te acuerdas.

Siempre lo has hecho y aún así quisiste volver a repetir el daño emocional de aquel día, ya que mis carnes te quedan lejos. Ya no estás en mi vida, menos mal.

¿Pero cuan lejos estás?

Ahora andas escondido entre tus sombras y esas siempre te perseguirán, créeme.Tú y ellas son inseparables y de esas sí que no podrás huir."