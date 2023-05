Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas', está supuestamente destrozado después de que el Tribunal Supremo rechazara su recurso de revisión, confirmando su condena de cinco años y ocho meses por maltrato a Fayna Bethencourt, su ex pareja y madre de sus hijos. Fuentes cercanas al ex concursante de televisión han revelado que no tiene intención de entregarse a la justicia y seguirá fugado mientras reciba ayuda de las personas que lo protegen.