El cerco sobre Carlos Navarro, más conocido como El Yoyas, tras su paso por Gran Hermano 2, parece que se cierra y que podría ser detenido en las próximas horas, según manifestó su expareja Fayna Bethancourt.

Carlos Navarro tiene que hacer frente a una pena de cinco años y ocho meses, después de ser condenado por un delito de maltrato habitual y lesiones a su expareja. Fayna Bethencourt explicaba en Telecinco: “Hace un par de días me comentaron esto, que mi situación es la siguiente. Dependemos de que lo vea alguien y llame a la Policía y que Policía llegue a tiempo. He recibido pistas de más de uno, pero no lo quiero hacer público por si es cierto”.

También ha desmentido la idea de que "El Yoyas" esté solo viviendo en un bosque. "Está bien rodeado y lo están protegiendo... Seguro que tiene una pantalla gigante para verse en televisión".

"Esta noticia la quiero poner en cuarentena, pero espero y deseo, por el bien de Fayna y su familia, que esta noticia sea cierta y este miserable, este torturador, acabe en prisión por muchos años", añadió Saúl Ortiz, colaborador de Fiesta, de Telecinco.

“Misel es el padre de mis hijos”

La canaria ha querido presentar en las páginas de Lecturas al hombre que le ha devuelto la sonrisa tras los duros días de maltrato que vivió.

Misel Montesdeoca es la figura paterna de los dos hijos de Bethencourt y Navarro desde hace unos cinco años, y su relación parece del todo consolidada. Tal como cuenta ella en la entrevista: "Mis hijos son conscientes de que no es su padre biológico, pero entienden que el amor es más importante que la sangre". "No me extrañaría que en el futuro se quisieran cambiar los apellidos", ha contado ella mientras relata algunos de los episodios más duros que le tocó vivir junto al actual prófugo de la justicia.

La pareja relata como su relación empezó "cuando todo estalla". En el momento que Bethencourt interpone la segunda demanda ante la Guardia Civil tras presentarse Navarro en casa de los padres de ella para amedrentar a la familia. Entonces solo llevaban dos meses, pero Montesdeoca le dijo: "Estoy contigo".

Fayna también cuenta que el no ingreso de El Yoyas en prisión sigue condicionando su vida. Como ella vive en Canarias se siente segura en cualquiera de las islas, pues Navarro tiene una orden de busca y captura y sería interceptado al intentar viajar, pero es cuando visita la península o otros países cuando más insegura se siente. "Cuando salgo de la isla no subo fotos a redes sociales. Me condiciona".

Bethencourt seguirá teniendo miedo el resto de su vida. "Esa es una cruz que siempre voy a llevar conmigo. Esa siempre será una sombra muy alargada". Cuenta que la policía le recomendó que se apuntara a artes marciales y que se comprara un perro de defensa, pues siempre habrá la posibilidad de que Navarro vuelva a por ella pase o no antes por prisión.