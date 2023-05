La Guardia Civil ha iniciado una investigación sobre una empresa de Lanzarote tras las denuncias de la comunidad científica y ecologistas por las publicaciones en redes sociales de la captura de especies protegidas en sus actividades de pesca recreativa. La oficina de atención a la ciudadanía de la Guardia Civil recibió también una queja al respecto, por lo que Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza, está indagando sobre la veracidad de estos hechos y el tipo de actividad que realiza la empresa.

La pesca recreativa sin control puede tener un impacto significativo en las poblaciones de peces y otras especies marinas, especialmente cuando se capturan especies protegidas a nivel mundial. Aunque algunas empresas de pesca recreativa aseguran practicar la captura y suelta, la captura de especies protegidas, incluso si se devuelven al mar, es ilegal.

Investigación

Canarias es un santuario para una gran cantidad de especies marinas que encuentran en las costas del archipiélago un refugio para su supervivencia. La captura de estas especies puede poner en riesgo la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas marinos.

La Guardia Civil tiene la responsabilidad de proteger el medio ambiente y de investigar cualquier actividad que pueda poner en peligro la fauna y la flora del archipiélago. La pesca recreativa es una actividad que debe realizarse de manera responsable y controlada, y es necesario que las empresas que la llevan a cabo cumplan con todas las normativas y regulaciones establecidas para preservar la biodiversidad de la zona.

La investigación de la Guardia Civil sobre esta empresa de Lanzarote demuestra el compromiso de las autoridades con la protección del medio ambiente y de las especies protegidas, y envía un mensaje claro a cualquier empresa o individuo que realice actividades que puedan poner en riesgo la biodiversidad de Canarias.

Denuncia

El divulgador científico marino Juan Carlos García se ha hecho eco de la noticia y ha denunciado estos actos.

"Esto es una barbaridad. Especies como la mantelina, un icono de las Islas Canarias, aún siguen siendo pescadas. Tiburones y rayas protegidas tampoco se salvan. Lo que más me impacta es la ignorancia de la gente por compartirlo en las redes sociales y fardar de ello como si de un trofeo se tratara. ¿Será un ego desmedido por querer demostrar algo?¿O tal vez se piensan que cazar un tiburón los hace más hombres? El verdadero guerrero es aquel que aún teniendo la capacidad de ejercer la violencia no la utiliza si no es necesaria, respeta la naturaleza y valora la vida", publicó.